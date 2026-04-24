La Fórmula 1 confirma el regreso del GP de Turquía

El calendario de la Fórmula 1 continúa su expansión global, pero esta vez no se trata de un circuito callejero rodeado de luces de neón en una ciudad nueva, sino del regreso de un auténtico “templo” de la velocidad que los aficionados y pilotos han reclamado por años.

Yuki Tsunoda / NurPhoto Ampliar

Tras intensas negociaciones y un proceso de licitación que mantuvo al mundo del motor en vilo, se ha confirmado que el Gran Premio de Turquía regresará oficialmente al calendario a partir de la temporada 2027.

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La noticia marca el fin de una ausencia que se sentía eterna para los puristas del automovilismo. El circuito de Istanbul Park, diseñado por Hermann Tilke y famoso por su exigencia técnica, volverá a recibir a los monoplazas más rápidos del planeta gracias a un acuerdo a largo plazo.

Un contrato de cinco años y la renovación de la gestión

El retorno de Estambul no es producto del azar. La empresa Can Bilim Egitim Kurumlari A.S. se adjudicó el contrato de arrendamiento de la pista por los próximos 30 años. Una de las cláusulas más estrictas de este acuerdo obligaba a los nuevos gestores a garantizar el regreso de la Fórmula 1 en un plazo máximo de un mes tras la firma, bajo pena de rescisión del contrato.

Este compromiso resultó en un vínculo contractual con la F1 por cinco años, asegurando que el ‘Gran Circo’ visite Turquía al menos hasta 2031. La inversión no solo se centrará en el canon que cobra Liberty Media, sino también en una modernización integral de las instalaciones del Istanbul Park, que deberán estar a punto para cumplir con los estándares de la FIA y las nuevas regulaciones técnicas que entrarán en vigor en 2026, justo un año antes del gran reestreno.

Fórmula 1 Gran Premio de Turquía / Anadolu Ampliar

¿Por qué hay tanto entusiasmo con este anuncio?

La respuesta corta es la Curva 8. Este sector de Istanbul Park es considerado uno de los desafíos más imponentes en el deporte motor mundial: una curva de cuádruple vértice que somete a los pilotos a fuerzas G laterales extremas y pone a prueba la resistencia de los neumáticos como en ningún otro lugar.

Además, Turquía ha sido escenario de momentos icónicos en la historia reciente. Muchos recordarán la edición de 2020, donde en un asfalto extremadamente resbaladizo por la lluvia, Sergio ‘Checo’ Pérez logró un podio épico resistiendo los embates de Ferrari, mientras Lewis Hamilton sellaba su séptimo título mundial.

El regreso de este trazado garantiza espectáculo en pista, algo que los circuitos urbanos modernos no siempre logran ofrecer debido a su estrechez. Con este movimiento, la Fórmula 1 logra un equilibrio necesario entre la modernidad comercial y la tradición deportiva. Estambul Park representa el “viejo estilo” de circuitos de F1 de gran envergadura, donde el error se paga caro y el adelantamiento es una posibilidad real en cada giro.