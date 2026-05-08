La FIA renuncia a los motores 50/50 para el 2027

La FIA dio marcha atrás a la idea de implementar los nuevos motores híbridos 50/50 a partir de la temporada 2027. Estos propulsores estaban pensados para debutar primero en otras categorías antes de llegar de lleno a la Fórmula 1.

GP de Miami / Mark Thompson Ampliar

El concepto del nuevo motor consistía en una combinación equilibrada entre un motor de combustión V6 turbo y un sistema eléctrico híbrido, ambos aportando el 50% de la potencia total. Aunque la Fórmula 1 ya utiliza tecnología híbrida, este cambio representaba una transformación importante, ya que el componente eléctrico tendría mucho más protagonismo que en los motores actuales.

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Finalmente, la FIA decidió escuchar las opiniones de pilotos y escuderías, quienes consideraban que este reglamento modificaría demasiado el estilo de las carreras. Uno de los principales problemas era la necesidad de administrar constantemente la energía durante las competencias, además de una posible pérdida de velocidad en las rectas debido a que los nuevos motores no generarían la misma potencia que los actuales. Esto también habría provocado una conducción menos agresiva y más limitada para los pilotos.

Otro aspecto importante era el impacto económico y técnico para las marcas encargadas de fabricar motores en la Fórmula 1, entre ellas Audi, Honda, Mercedes, Ferrari y Cadillac. Todas estas compañías llevan tiempo trabajando en sus proyectos actuales, por lo que un cambio repentino habría significado gastos adicionales y desarrollos fuera de planificación.

The joy of racing between Fernando and Checo! 🤩



Two veterans of the sport went wheel-to-wheel in Miami ⚔️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vV3Flmbsjx — Formula 1 (@F1) May 8, 2026

Además, la Fórmula 1 mantiene la intención de regresar a los motores V8 para el año 2030, utilizando combustibles sostenibles y reduciendo parcialmente la electrificación. La idea sería recuperar parte del sonido y la esencia tradicional de la categoría, sin depender tanto de los sistemas híbridos actuales.