Checo Pérez mantuvo una discusión con Russell: ´¿Qué está haciendo este idiota?´

En la práctica libre número uno del Gran Premio de Japón, el piloto mexicano Sergio Pérez vivió un momento tenso con el británico George Russell.

Checo Pérez / Kym Illman Ampliar

“Checo” se encontraba calentando neumáticos para comenzar a marcar vueltas rápidas que le permitieran mejorar sus tiempos en la sesión. En ese momento, transitaba por un sector de la pista donde debía ceder el paso a los autos que venían en dicha vuelta, siendo Russell uno de ellos. Sin embargo, el mexicano no dejó el espacio suficiente, lo que provocó que ambos estuvieran cerca de protagonizar un incidente.

Ante esta situación, el piloto de Mercedes no ocultó su molestia y expresó su frustración a través de la radio de su monoplaza con un comentario que generó polémica: “¿Qué está haciendo este idiota?”.

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Posteriormente, su equipo le confirmó que el piloto involucrado era Pérez, a lo que Russell respondió: “Tenía que ser Pérez, sí, obviamente es él.”

Este tipo de situaciones no son inusuales en la Fórmula 1, donde la intensidad en pista y la búsqueda de tiempos competitivos suelen generar roces entre pilotos. No es la primera, ni será la última vez que se presente un incidente de este tipo durante una sesión.