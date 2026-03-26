FIFA confirma nuevas reglas para el Mundial 2026: Más VAR, menos tiempo perdido y cambios clave en lesiones y arbitraje / Bruce Yuanyue Bi

La FIFA confirmó una serie de modificaciones clave en el reglamento del fútbol que serán implementadas de cara al Mundial 2026, un torneo que marcará un antes y un después en la historia del deporte. Estas nuevas normas, desarrolladas en conjunto con la IFAB, buscan modernizar el juego, reducir las interrupciones y aumentar la precisión en las decisiones arbitrales, respondiendo a una demanda creciente de mayor justicia y dinamismo en el campo.

Trionda / Alex Caparros - UEFA Ampliar

El contexto de estos cambios no es casual. En los últimos años, el fútbol ha sido objeto de constantes críticas por el tiempo perdido durante los partidos, las demoras excesivas en sustituciones y reanudaciones, así como por decisiones arbitrales polémicas incluso con el uso del VAR. Frente a este panorama, la FIFA decidió actuar con una reforma integral que impactará directamente el desarrollo del juego en el escenario más importante: la Copa del Mundo.

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Qué reglas cambian en el Mundial 2026

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la ampliación del VAR (Video Assistant Referee), que ahora tendrá mayor margen de intervención. No solo se limitará a jugadas de gol, penales o expulsiones directas, sino que también podrá actuar en situaciones como segundas tarjetas amarillas o errores evidentes en decisiones como tiros de esquina mal otorgados. Esta medida busca reducir al mínimo los fallos arbitrales que pueden influir directamente en el resultado de un partido.

Otro cambio importante apunta a combatir la pérdida de tiempo. Las sustituciones deberán realizarse en un máximo de 10 segundos; de lo contrario, el jugador podrá ser sancionado temporalmente, dejando a su equipo con un hombre menos por un breve periodo. Además, las reanudaciones del juego —como saques de banda o de meta— deberán ejecutarse con rapidez, evitando pausas innecesarias que rompen el ritmo del partido.

A este paquete de reformas se suma un ajuste clave en la gestión de las lesiones. Los futbolistas que deban salir del campo para recibir atención médica no podrán reincorporarse de inmediato al juego, sino que deberán permanecer fuera durante un tiempo mínimo antes de volver. Con esta medida, se busca evitar interrupciones estratégicas que ralentizan el partido y obligar a los equipos a manejar de forma más responsable este tipo de situaciones.

En la misma línea, la FIFA también introducirá restricciones en la comunicación con el árbitro. A partir de estas nuevas reglas, únicamente el capitán del equipo podrá dirigirse al juez central, con el objetivo de reducir protestas masivas y mejorar el control disciplinario dentro del campo.

Confirmadas nuevas reglas para el Mundial 2026:

-El jugador sustituido tiene 10 segundos para salir. Si demora más, el reemplazo se quedará un minuto sin entrar.

-Los saques no pueden demorar más de 5 segundos en efectuarse; de lo contrario, sacará el rival.

-Jugadores que… pic.twitter.com/G6nxHoHSI8 — Alberto Lati (@albertolati) March 26, 2026

Cuándo entran en vigor estas nuevas normas

Estas reglas comenzarán a aplicarse oficialmente durante el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este torneo será el primer gran laboratorio global donde se evaluará el impacto real de estas modificaciones en competencias de alto nivel.

Posteriormente, se espera que estas normas se integren de forma progresiva en las principales ligas y torneos internacionales a partir de la temporada 2026-2027, consolidando así una nueva era en el reglamento del fútbol profesional.

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Por qué la FIFA impulsa estos cambios

El objetivo principal de la FIFA es claro: mejorar la calidad del espectáculo y garantizar mayor justicia deportiva. La reducción del tiempo perdido permitirá aumentar el tiempo efectivo de juego, haciendo los partidos más intensos y atractivos tanto para los aficionados en el estadio como para quienes siguen las transmisiones.

Por otro lado, la ampliación del VAR responde a la necesidad de ofrecer decisiones más precisas en jugadas determinantes. A pesar de su implementación en años recientes, el sistema aún generaba controversia por sus limitaciones. Con estas nuevas facultades, se busca minimizar los errores humanos y brindar mayor transparencia en el arbitraje.

Finalmente, estas reformas también tienen un componente disciplinario y organizativo. Limitar quién puede hablar con el árbitro y controlar los tiempos de reanudación apunta a un fútbol más ordenado, donde se reduzcan las protestas, simulaciones y tácticas dilatorias.