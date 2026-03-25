¿Home office obligatorio en México durante el Mundial 2026?

A menos de tres meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, algunas de las discusiones alrededor del torneo más grande del fútbol mundial han trascendido lo deportivo y se han trasladado al terreno social y laboral. Una de las propuestas más recientes que ha generado polémica en redes y en sectores productivos del país es la idea de adoptar el home office obligatorio durante los días de partidos en las ciudades sede mexicanas, planteada por el comentarista deportivo Javier Alarcón.

Javier Alarcón en You Tube / @ElCanaldeJavierAlarcón Ampliar

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La propuesta de Alarcón y su objetivo

La idea, lanzada por Alarcón a través de sus redes sociales, consiste en que empresas y el sector público permitan o incluso impongan el trabajo a distancia durante los días en que se jueguen partidos del Mundial 2026 en México—específicamente en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El argumento principal es que esta medida ayudaría a descongestionar el tráfico y la movilidad urbana, facilitando la circulación de turistas y locales durante las fechas de mayor afluencia.

“Durante el Mundial, que sea obligatorio trabajar a distancia en Guadalajara, Monterrey y CDMX para la iniciativa privada los días de juego”, fue una de las frases compartidas por el comunicador, quien sostiene que el teletrabajo puede ser clave para evitar embotellamientos y liberar espacio en las calles, especialmente en horarios laborales coincidiendo con partidos.

La propuesta ha generado enormes reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han respaldado la iniciativa recordando que el home office demostró ser viable y efectivo durante la pandemia por COVID‑19, reduciendo tiempos de traslado y facilitando la vida laboral sin pérdidas de productividad. Otros, sin embargo, consideran que exigir esta modalidad podría afectar el ritmo normal de trabajo y generar resistencia por parte de sectores empresariales.

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta ahora, ninguna autoridad local ni el comité organizador del Mundial 2026 han oficializado la propuesta de trabajo remoto como una política pública o un requerimiento obligatorio.

Aunque hay interés por mejorar la movilidad urbana y la experiencia de turistas y residentes en las ciudades sede, los esfuerzos institucionales se han concentrado en ampliar el transporte público, modernizar infraestructura vial y establecer estrategias de logística urbana para enfrentar el enorme flujo de visitantes previsto en junio y julio.

De hecho, aunque figuras del gobierno de la Ciudad de México han mencionado en otros foros que se estudia trabajar con empresas para impulsar el teletrabajo en días de partido, esto sigue siendo parte de conversaciones y propuestas, no una medida concreta o decreto que vaya a aplicarse de forma obligatoria.

Durante el Mundial, q sea obligatorio trabajar a distancia en Guadalajara, Monterrey y CDMX para la iniciativa privada los días de juego. (Roles específicos, y lo que se pueda del gobierno) Q el turismo se mueva sin atascos en la medida de lo posible y consuma. De nada. — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) March 24, 2026

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¿Tiene respaldo legal?

Desde la perspectiva laboral, expertos han señalado que el home office no es un derecho obligatorio por sí mismo ni se activa automáticamente por eventos como el Mundial 2026. De acuerdo con análisis sobre la legislación laboral mexicana, la Ley Federal del Trabajo no reconoce el teletrabajo como un derecho que se active por eventos culturales o deportivos, por lo que cualquier esquema de trabajo remoto depende de acuerdos entre patrón y trabajador, y no puede imponerse unilateralmente por ley.

Esto significa que, aunque la propuesta de Alarcón esté en el centro del debate, su aplicación dependería de la voluntad de las empresas y la negociación con sus trabajadores, o de acuerdos colectivos que incluyan flexibilidad laboral en fechas específicas.

La iniciativa ha generado un amplio debate entre aficionados del fútbol, trabajadores y sectores empresariales. Algunos señalan que días de partido, sobre todo si México juega en horarios laborales, podrían causar congestión vehicular significativa en ciudades como Ciudad de México, lo que hace atractiva la idea de home office. Otros argumentan que la medida puede ser impráctica para sectores donde el trabajo no puede realizarse de forma remota.