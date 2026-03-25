México vs Portugal: Opciones para estacionarse cerca del Estadio Banorte y cómo llegar sin contratiempos

El partido entre México y Portugal marcará un momento histórico por la reapertura del Estadio Banorte, pero también traerá un cambio importante para los aficionados: no habrá estacionamiento disponible en el inmueble. Esta medida, implementada como parte del operativo rumbo al Mundial 2026, obligará a miles de asistentes a replantear cómo llegar al partido.

Ante este escenario, surge la gran pregunta: ¿dónde dejar el coche si vas al México vs Portugal?

Operativo de Movilidad México vs Portugal/ foto: fmf.mx Ampliar

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No habrá estacionamiento en el Estadio Banorte

Las autoridades confirmaron que ningún aficionado podrá ingresar con vehículo al estadio ni a sus inmediaciones, ya que se implementará un perímetro de seguridad de hasta un kilómetro.

El acceso estará restringido únicamente a vehículos autorizados, como staff, emergencia o invitados especiales.

Esto significa que incluso calles cercanas estarán bloqueadas, por lo que llegar en automóvil directamente al estadio no es una opción viable.

Estacionamientos oficiales: la mejor alternativa

La principal solución será el sistema “Park & Ride”, que permitirá a los aficionados dejar su auto en estacionamientos remotos y trasladarse al estadio en transporte gratuito.

Puntos habilitados:

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Desde estos puntos, los asistentes podrán abordar transporte oficial gratuito que los llevará a zonas cercanas al estadio. El servicio será de ida y vuelta y comenzará a operar aproximadamente cuatro horas antes del partido.

Este modelo busca replicar la logística que se utilizará durante la Copa del Mundo, reduciendo el tráfico y mejorando la seguridad.

Estacionamientos privados cerca del estadio

Otra alternativa es utilizar estacionamientos privados ubicados en colonias cercanas a Coapa y Tlalpan. Sin embargo, es importante considerar que deberás caminar varios minutos debido al cerco de seguridad.

Algunas opciones disponibles incluyen:

Estacionamientos sobre Calzada de Tlalpan (a más de 1 km)

(a más de 1 km) Espacios en Calzada del Hueso y zonas de Coapa

y zonas de Parkings en plazas o predios privados

Estos lugares se encuentran entre 1.3 y hasta 4.5 kilómetros del estadio, por lo que implica caminatas de entre 15 y 50 minutos.

Además, varios funcionan con entrega de llaves y cupo limitado, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Incondicionales, les compartimos una alternativa más para llegar al México vs Portugal en el @EstadioBanorte. 👇



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Planea tu llegada y disfruta cada momento desde antes del silbatazo. 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/RXngSFzw1n — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

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Plazas y parques: opción complementaria

También se han considerado plazas comerciales y parques como puntos alternativos para estacionarse, aunque no todos están oficialmente designados.

Entre los sitios más mencionados están:

Parques en la zona de Coyoacán

Espacios cercanos a Periférico y Acoxpa

Sin embargo, las autoridades advierten que estos lugares pueden tener horarios limitados o saturarse rápidamente el día del evento.

Transporte y última milla

Una vez que te acerques al estadio, deberás completar el trayecto caminando. Este esquema, conocido como “última milla”, será obligatorio para todos los asistentes.

También habrá zonas específicas para descenso de taxis o apps en puntos como:

Viaducto Tlalpan

Paseo Acoxpa

Renato Leduc

Recomendaciones clave para evitar problemas

Evita llegar en coche hasta el estadio

Usa Park & Ride como primera opción

Llega con al menos 2 a 3 horas de anticipación

Considera transporte público como alternativa principal

Planea tu regreso con anticipación

Un ensayo rumbo al Mundial 2026

Este operativo no es casual. Forma parte de las pruebas logísticas que se implementarán durante la Copa del Mundo, donde se prioriza la movilidad peatonal y el transporte colectivo.

En conclusión, aunque no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte para el México vs Portugal, sí existen opciones para dejar tu auto. La clave estará en planear con anticipación, optar por estacionamientos remotos y asumir que caminar será parte de la experiencia rumbo al Mundial 2026.