Clara Brugada confirma que el Estadio Azteca se queda sin estacionamiento para el México vs Portugal / NurPhoto

A unos días de que se realice la reinauguración del Estadio Azteca con el partido amistoso de México vs Portugal, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la conferencia de prensa como parte de la presentación del operativo de seguridad y movilidad, anunció que el recinto no contará con estacionamiento para autos particulares.

Clara Brugada / Anadolu Ampliar

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Como parte de la estrategia de seguridad y movilidad en puerta al Mundial 2026, la mandataria Clara Brugada informó que no habrá acceso a autos particulares hasta en 1 km a la redonda en las inmediaciones del estadio.

En cuanto a movilidad, yo quiero decir que algo muy importante, decir que no va a haber estacionamiento para autos particulares en el estadio. Hay que informarlo muy bien, así que van a exponer el conjunto de propuestas que se tienen para que desde distintos modos de transporte — Clara Brugada

Las únicas personas que contarán con estacionamiento en el Coloso de Santa Úrsula serán los palcohabientes, invitados especiales, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y staff.

El gobierno capitalino pondrá en marcha un sistema de estacionamientos remotos en sedes como el Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, el Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso. Desde estos puntos, una flota de 52 unidades sin costo se encargará de llevar a los seguidores directamente hasta el Estadio.

En esta ocasión será gratuito, en el Mundial será otra cosa, ahorita es como un ensayo de lo que vamos a vivir —

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Al igual, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer el operativo "Estadio Seguro", el cual contará con 10,835 elementos que serán apoyados por ambulancias, unidades de vigilancia de la Policía Auxiliar y 4 mil policías en el campo.

Asimismo, se incorporarán 250 patrullas en moto en puntos clave. Estas unidades vigilarán desde la llegada de los equipos a sus alojamientos, sus desplazamientos al recinto deportivo, garantizando la seguridad integral de las selecciones y los aficionados.

El Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, anunció que se llevarán a cabo cierres viales en avenidas como Santa Úrsula, Gran Sur y Calzada de Tlalpan.

Los operativos iniciarán en punto de las 13:00 horas, anticipando la apertura de puertas del estadio a las 15:30. En el Tren Ligero, el descenso en la estación del Estadio Azteca será exclusivo para aficionados con boleto en mano, físico o digital, mientras que para aquellos que utilicen transporte por aplicación, se habilitarán bahías especiales de ascenso y descenso para agilizar la llegada al evento.