Calles cerradas en el Estadio Banorte por México vs Portugal: Alternativas viales y cómo evitar el caos
El operativo vial por el México vs Portugal en el Estadio Azteca incluye cierres en Calzada de Tlalpan, Periférico Sur y Avenida del Imán. El acceso vehicular estará limitado a un kilómetro a la redonda.
El partido entre México y Portugal no solo genera expectativa deportiva, también provocará importantes afectaciones viales en el sur de la Ciudad de México. Como parte del operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026, autoridades capitalinas implementarán cierres de calles y restricciones de circulación en los alrededores del Estadio Banorte, por lo que se recomienda a los aficionados y automovilistas tomar precauciones.
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Cierres viales por México vs Portugal: calles afectadas
De acuerdo con autoridades de la CDMX, el dispositivo de movilidad contempla un perímetro de seguridad de hasta un kilómetro alrededor del estadio, donde el acceso estará restringido únicamente a personas con boleto.
Entre las principales vialidades que estarán cerradas o con acceso limitado destacan:
- Avenida Santa Úrsula
- Calzada de Tlalpan
- Anillo Periférico (tramo sur)
- Avenida del Imán
- Zona de Gran Sur
Estas avenidas funcionarán como filtros de acceso y control vehicular, lo que provocará congestionamientos en gran parte de la zona sur de la capital.
Además, otras calles cercanas como Acoxpa, Viaducto Tlalpan y vialidades secundarias también tendrán restricciones parciales o cierres totales durante el día del evento.
El operativo comenzará desde las primeras horas del sábado, con cierres parciales desde las 6:00 de la mañana y un bloqueo total en zonas cercanas al estadio a partir de las 13:00 horas.
Alternativas viales para evitar tráfico
Ante el cierre de estas arterias clave, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó utilizar rutas alternas dependiendo de la zona de origen.
Principales alternativas:
Al norte:
- División del Norte
- Miguel Ángel de Quevedo
- Circuito Interior
Al sur:
- Insurgentes
- San Fernando
- Tramos alternos de Periférico
Al oriente:
- Canal de Miramontes
- Eje 3 Cafetales
- Canal Nacional
Al poniente:
- Avenida Universidad
- Revolución
- Insurgentes
Estas vías permitirán rodear el perímetro de seguridad y reducir tiempos de traslado en una jornada que se anticipa complicada en términos de movilidad.
Sin estacionamiento: cambia la forma de llegar
Uno de los puntos más importantes para los asistentes es que no habrá estacionamiento disponible para el público en el Estadio Banorte, como parte del operativo de seguridad.
Ante ello, las autoridades implementaron alternativas como el sistema Park & Ride, que permitirá a los aficionados dejar su vehículo en puntos designados y trasladarse al estadio mediante transporte gratuito.
También habrá zonas específicas para ascenso y descenso de taxis y aplicaciones en puntos como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa.
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Transporte público y accesos peatonales
El uso del transporte público será la mejor opción para llegar al estadio. Entre las alternativas destacan:
- Tren Ligero con descenso en estación Estadio Azteca
- Metrobús en estaciones Perisur o Villa Olímpica (con conexión posterior)
Desde estos puntos, los asistentes deberán caminar algunos minutos debido al cerco de seguridad implementado en la zona.
Este esquema no es casual: forma parte de un ensayo operativo rumbo al Mundial 2026, donde la FIFA exige accesos controlados y movilidad principalmente peatonal en los alrededores de los estadios.
Un ensayo rumbo al Mundial 2026
El México vs Portugal no solo será un partido amistoso, también funcionará como prueba para medir la logística, seguridad y movilidad de cara a la Copa del Mundo.
Las autoridades buscan replicar condiciones reales de un partido mundialista, por lo que el cierre de calles, la restricción vehicular y el acceso peatonal controlado serán parte fundamental de la experiencia.
Recomendaciones para asistentes
- Salir con varias horas de anticipación
- Evitar el uso del automóvil particular
- Utilizar transporte público o servicios oficiales
- Revisar rutas alternas antes de salir
En conclusión, el partido en el Estadio Banorte traerá consigo un operativo vial sin precedentes en la Ciudad de México. Con cierres en avenidas clave, ausencia de estacionamiento y miles de aficionados movilizándose, la planeación será clave para evitar contratiempos en una jornada que marcará el inicio del camino hacia el Mundial 2026.