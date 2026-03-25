Calles cerradas en el Estadio Banorte por México vs Portugal: Alternativas viales y cómo evitar el caos

El partido entre México y Portugal no solo genera expectativa deportiva, también provocará importantes afectaciones viales en el sur de la Ciudad de México. Como parte del operativo de seguridad rumbo al Mundial 2026, autoridades capitalinas implementarán cierres de calles y restricciones de circulación en los alrededores del Estadio Banorte, por lo que se recomienda a los aficionados y automovilistas tomar precauciones.

Estadio Azteca Ampliar

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Cierres viales por México vs Portugal: calles afectadas

De acuerdo con autoridades de la CDMX, el dispositivo de movilidad contempla un perímetro de seguridad de hasta un kilómetro alrededor del estadio, donde el acceso estará restringido únicamente a personas con boleto.

Entre las principales vialidades que estarán cerradas o con acceso limitado destacan:

Avenida Santa Úrsula

Calzada de Tlalpan

Anillo Periférico (tramo sur)

Avenida del Imán

Zona de Gran Sur

Estas avenidas funcionarán como filtros de acceso y control vehicular, lo que provocará congestionamientos en gran parte de la zona sur de la capital.

Además, otras calles cercanas como Acoxpa, Viaducto Tlalpan y vialidades secundarias también tendrán restricciones parciales o cierres totales durante el día del evento.

El operativo comenzará desde las primeras horas del sábado, con cierres parciales desde las 6:00 de la mañana y un bloqueo total en zonas cercanas al estadio a partir de las 13:00 horas.

Alternativas viales para evitar tráfico

Ante el cierre de estas arterias clave, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó utilizar rutas alternas dependiendo de la zona de origen.

Principales alternativas:

Al norte:

División del Norte

Miguel Ángel de Quevedo

Circuito Interior

Al sur:

Insurgentes

San Fernando

Tramos alternos de Periférico

Al oriente:

Canal de Miramontes

Eje 3 Cafetales

Canal Nacional

Al poniente:

Avenida Universidad

Revolución

Insurgentes

Estas vías permitirán rodear el perímetro de seguridad y reducir tiempos de traslado en una jornada que se anticipa complicada en términos de movilidad.

Sin estacionamiento: cambia la forma de llegar

Uno de los puntos más importantes para los asistentes es que no habrá estacionamiento disponible para el público en el Estadio Banorte, como parte del operativo de seguridad.

Ante ello, las autoridades implementaron alternativas como el sistema Park & Ride, que permitirá a los aficionados dejar su vehículo en puntos designados y trasladarse al estadio mediante transporte gratuito.

También habrá zonas específicas para ascenso y descenso de taxis y aplicaciones en puntos como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa.

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Transporte público y accesos peatonales

El uso del transporte público será la mejor opción para llegar al estadio. Entre las alternativas destacan:

Tren Ligero con descenso en estación Estadio Azteca

con descenso en estación Metrobús en estaciones Perisur o Villa Olímpica (con conexión posterior)

Desde estos puntos, los asistentes deberán caminar algunos minutos debido al cerco de seguridad implementado en la zona.

Este esquema no es casual: forma parte de un ensayo operativo rumbo al Mundial 2026, donde la FIFA exige accesos controlados y movilidad principalmente peatonal en los alrededores de los estadios.

Un ensayo rumbo al Mundial 2026

El México vs Portugal no solo será un partido amistoso, también funcionará como prueba para medir la logística, seguridad y movilidad de cara a la Copa del Mundo.

Las autoridades buscan replicar condiciones reales de un partido mundialista, por lo que el cierre de calles, la restricción vehicular y el acceso peatonal controlado serán parte fundamental de la experiencia.

Recomendaciones para asistentes

Salir con varias horas de anticipación

Evitar el uso del automóvil particular

Utilizar transporte público o servicios oficiales

Revisar rutas alternas antes de salir

En conclusión, el partido en el Estadio Banorte traerá consigo un operativo vial sin precedentes en la Ciudad de México. Con cierres en avenidas clave, ausencia de estacionamiento y miles de aficionados movilizándose, la planeación será clave para evitar contratiempos en una jornada que marcará el inicio del camino hacia el Mundial 2026.