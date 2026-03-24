América, Cruz Azul y Atlante compartirán el Estadio Azteca para el Apertura 2026

Mikel Arriola / Alan Espinosa Ampliar

Durante la presentación de la campaña “Cuando gana México, ganamos todos” en el Papalote Museo del Niño, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó que el Estadio Azteca será compartido entre América, Cruz Azul y Atlante, quienes jugarán como locales a partir del Apertura 2026.

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“El Estadio Banorte que se reinaugura el próximo sábado (28 de marzo) representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América”, comentó el directivo.

¿Cómo funcionará el Estadio Azteca con tres equipos?

Aunque aún no se detallan los horarios definitivos, la Liga MX ofrecerá flexibilidad con partidos programados entre viernes, sábado y domingo para evitar conflictos. Se trata de un regreso a los “viejos tiempos”, cuando el Coloso de Santa Úrsula albergaba a varios clubes capitalinos y generaba una atmósfera única en cada jornada. La remodelación deja el inmueble listo para los próximos 30 años y consolida al futbol mexicano de cara al Mundial 2026.

🚨CELESTES Y POTROS, REGRESAN🚨



AMÉRICA, ATLANTE Y CRUZ AZUL, jugarán en el Coloso de Santa Úrsula, así lo confirma Mikel Arriola🏟️ pic.twitter.com/C0wqsqiDTJ — Claro Sports (@ClaroSports) March 24, 2026

Club América : Regresará de forma definitiva a su casa tradicional tras alternar durante la remodelación entre el Estadio Ciudad de los Deportes y el Estadio Cuauhtémoc .

: Regresará de forma definitiva a su casa tradicional tras alternar durante la remodelación entre el y el . Cruz Azul : Volverá al Estadio Azteca después de varios años usando distintas sedes ( Estadio Azul , Olímpico Universitario y Cuauhtémoc ). Ya se tiene programado que el Clásico Joven ante América (Jornada 14 del Clausura 2026 , el 11 de abril) se juegue con las Águilas como locales en este inmueble.

: Volverá al después de varios años usando distintas sedes ( , y ). Ya se tiene programado que el ante (Jornada 14 del , el 11 de abril) se juegue con las como locales en este inmueble. Atlante: El gran protagonista de la noticia. Los Potros de Hierro regresarán a la Liga MX y a la Ciudad de México, retomando el Estadio Azteca, donde jugaron entre 1966 y 2007. Su ascenso se concretará para la siguiente temporada.

La reinauguración del Estadio Azteca está programada para este sábado 28 de marzo de 2026 con el partido amistoso México vs Portugal, en el marco de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.