Checo Pérez largará último tras falla de Cadillac en el GP de China: “Es muy frustrante”

Sergio ‘Checo’ Pérez vivió un viernes complicado en el Gran Premio de China 2026, el primero con formato sprint de la temporada. El piloto mexicano de Cadillac F1 no pudo participar en la clasificación Sprint Shootout debido a un problema persistente en la bomba de combustible, sistema de combustible de su monoplaza, que ya se había presentado en la práctica libre.

Checo Pérez Gran Premio de China Fórmula 1 / Alex Bierens de Haan Ampliar

El equipo confirmó que el auto SP11 no salió a pista porque no lograron resolver la falla a tiempo. Como resultado, Checo quedó eliminado automáticamente en SQ1 y largará desde la última posición en la carrera sprint de mañana, posiblemente desde el pitlane si rompen el parque cerrado para seguir trabajando en el coche.

En sus declaraciones post-sesión, el tapatío no ocultó su frustración: “Fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, hemos estado sufriendo en esa área desde hace demasiado tiempo, es muy frustrante. No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema. Llevamos sufriendo con esto mucho tiempo, desde que empezaron los tests de pretemporada. El equipo está trabajando muy duro también desde la fábrica, y veremos si son capaces de arreglarlo o no.”

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Este inconveniente limita aún más su rodaje, solo unas pocas vueltas en libres y complica el debut sprint del equipo estadounidense, que busca su primer avance significativo en 2026 con Pérez y Valtteri Bottas. Mientras tanto, Mercedes dominó la qualy sprint con George Russell en pole.