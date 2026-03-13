Fórmula 1 cancela los GP de Bahréin y Arabia Saudí por el conflicto en Medio Oriente: así queda el calendario 2026

La temporada 2026 de Fórmula 1 sufrirá un cambio importante en su calendario. Todo apunta a que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, previstos para abril, serán cancelados debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente. La decisión, que se espera sea oficializada por la FIA y la organización de la F1 en los próximos días, reducirá el campeonato de 24 a 22 carreras.

Fórmula 1 / Rudy Carezzevoli Ampliar

Este giro inesperado no solo altera la planificación deportiva del campeonato, sino también la logística de los equipos, que deben transportar toneladas de material alrededor del mundo. La prioridad, según fuentes del paddock, es la seguridad de los pilotos, trabajadores y aficionados.

¿Por qué se cancelan los Grandes Premios?

El motivo principal es la creciente tensión militar en Medio Oriente. En las últimas semanas se ha intensificado el conflicto con ataques y respuestas militares entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo que ha generado un escenario de inseguridad en varios países del Golfo.

Bahréin y Arabia Saudí se encuentran en una zona estratégica del conflicto y han estado cerca de áreas afectadas por bombardeos y operaciones militares. Además, algunos objetivos atacados se encuentran cerca de infraestructuras clave utilizadas por los equipos de Fórmula 1, como aeropuertos y bases militares cercanas a los circuitos.

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Ante esta situación, la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidieron actuar con anticipación. La logística del campeonato exige que el material de las escuderías se envíe semanas antes de cada carrera, por lo que era necesario tomar una decisión rápida para evitar riesgos innecesarios.

¿Cuándo y dónde debían disputarse las carreras?

Los dos eventos cancelados estaban programados para abril y correspondían a la cuarta y quinta fecha del campeonato.

Gran Premio de Bahréin : 12 de abril, en el Circuito Internacional de Baréin.

: 12 de abril, en el Circuito Internacional de Baréin. Gran Premio de Arabia Saudí: 19 de abril, en el Jeddah Corniche Circuit.

Ambas pruebas forman parte habitual del calendario moderno de la F1 y son claves para la presencia del campeonato en Medio Oriente, una región que en los últimos años ha ganado gran peso económico y estratégico para el deporte.

Max Verstappen con Red Bull / NurPhoto Ampliar

¿Qué pasará con el calendario de la F1?

La Fórmula 1 no tiene previsto reemplazar estas carreras con otros circuitos. El calendario se reducirá a 22 Grandes Premios. Esto generará un parón de aproximadamente cinco semanas entre el Gran Premio de Japón (29 de marzo) y el Gran Premio de Miami (3 de mayo). Este descanso inesperado podría beneficiar a algunos equipos que buscan mejorar el rendimiento de sus monoplazas durante la temporada.

Sin embargo, la F1 sigue vigilando la evolución del conflicto, ya que más adelante en el año también están programadas carreras en la región, como Qatar y Abu Dhabi. Si la situación geopolítica no mejora, el calendario podría sufrir nuevos ajustes.

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Impacto deportivo y económico

La cancelación de estas pruebas supone una pérdida económica significativa para los organizadores locales, ya que los países anfitriones invierten decenas de millones de dólares para albergar un Gran Premio. También afecta a patrocinadores, turismo y contratos televisivos.

Debut Cadillac en Fórmula 1 / Joe Portlock Ampliar

En lo deportivo, los pilotos perderán dos oportunidades clave para sumar puntos en el campeonato. No obstante, dentro del paddock existe consenso en que la seguridad debe prevalecer sobre cualquier interés económico.

En definitiva, la temporada 2026 de Fórmula 1 se enfrenta a uno de sus mayores retos logísticos de los últimos años. Mientras el campeonato continúa su curso, el mundo del automovilismo observa con atención la evolución del conflicto y su impacto en el deporte.