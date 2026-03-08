Amargo regreso de Sergio “Checo” Pérez a la F1; Finaliza en la posición 16 en el Gran Premio de Australia / Joe Portlock

Sergio Pérez concluyó su participación en el Gran Premio de Australia en el 16° lugar de la clasificación final. El piloto mexicano, quien inició la competencia desde la 18a posición, enfocó su estrategia en la estabilidad del monoplaza, durante las 58 vueltas al circuito de Albert Park estuvo condicionado por el rendimiento base de su auto.

GP de Australia / Joe Portlock Ampliar

El resultado de Pérez marca el primer registro oficial del equipo Cadillac dentro de la máxima categoría del automovilismo. A pesar de quedar fuera de la zona de puntos, el piloto logró completar la totalidad del recorrido sin incidentes mecánicos mayores, lo que permitió a su equipo recolectar datos técnicos fundamentales sobre el comportamiento del motor y el chasis en condiciones reales de competencia.

El comportamiento general de Cadillac en su carrera de apertura se caracterizó por una fiabilidad mecánica aceptable pero con falta de ritmo. El equipo estadounidense logró que al menos uno de sus dos autos viera la bandera a cuadros.

Los ingenieros de Cadillac reportaron que el monoplaza mostró un desempeño estable en las frenadas, pero con carencias en la carga aerodinámica. El equipo priorizó terminar la competencia sobre la toma de riesgos en pista para asegurar el aprendizaje del nuevo sistema de propulsión. Las notas técnicas de Sergio Pérez serán clave para las correcciones que se implementarán en la siguiente fecha.

En cuanto al resultado general de la carrera, George Russell se alzó con la victoria tras dominar la prueba de principio a fin. El piloto británico de Mercedes mantuvo una ventaja sólida sobre sus perseguidores, estableciendo el ritmo de referencia desde la primera vuelta. Esta victoria coloca a Russell como el primer líder del campeonato de pilotos en esta nueva etapa tecnológica.

El podio en Melbourne fue completado por Kimi Antonelli en la segunda posición y Charles Leclerc en el tercer puesto. Antonelli aseguró el 1-2 para Mercedes en su carrera de debut, demostrando una adaptación inmediata al monoplaza.

Por su parte, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, logró resistir los ataques finales para rescatar el último escalón del podio.

Lando Norris, quien llega a esta temporada como el campeón vigente, finalizó la competencia en el 5o lugar general. El piloto de McLaren no contó con la velocidad punta necesaria para pelear por las posiciones de podio durante el desarrollo de la carrera.

Checo Pérez en el GP de Australia / Quinn Rooney Ampliar

La próxima parada del calendario será el Gran Premio de China, donde se espera que los equipos introduzcan sus primeras mejoras aerodinámicas. Mercedes llega con una ventaja clara en la tabla de constructores tras su desempeño perfecto en territorio australiano.

Sergio Pérez y Cadillac buscarán optimizar el rendimiento del auto para intentar acercarse a la zona de puntuación en Shanghái.