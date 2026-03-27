Gran Premio de Japón: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1

El Gran Premio de Japón se llevará a cabo este fin de semana. Suzuka representa la tercera carrera del calendario de la Fórmula 1, y se perfila como una cita clave para varias escuderías.

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We're heading to Suzuka for Round 3! 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

En el Campeonato Mundial de Pilotos, Mercedes domina al colocar a sus dos pilotos en la primera y segunda posición, con una diferencia de apenas cuatro puntos entre ellos. Ferrari se mantiene al acecho, a solo 13 unidades, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton ubicados en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

La situación es más preocupante para McLaren, que no ha tenido el mejor arranque de temporada y, por ahora, no logra colocar a ninguno de sus pilotos dentro del top 5 del campeonato.

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En el Mundial de Constructores, el panorama es similar: Mercedes y Ferrari ocupan la primera y segunda posición. La escudería alemana cuenta con una ventaja de 31 puntos, mientras que McLaren aparece en el tercer lugar, pero con una cosecha limitada de apenas 18 puntos, reflejo de un inicio complicado. Este Gran Premio representa una gran oportunidad para que varias escuderías recuperen terreno y eviten que la diferencia con los líderes se amplíe en ambos campeonatos.

El circuito de Suzuka, famoso por su diseño en forma de “8”, es uno de los trazados más icónicos y desafiantes del calendario. Su configuración obliga a los equipos a encontrar un equilibrio perfecto entre velocidad y estabilidad, especialmente en sus curvas rápidas.

Considerado uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1, Suzuka pondrá a prueba tanto la habilidad de los pilotos como el rendimiento de los monoplazas. Todo está listo para ver qué escudería logra imponerse en el Gran Premio de Japón.

GP DE JAPÓN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Práctica 1

Fecha: jueves 26 marzo

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Clasificación Sprint

Fecha: viernes 27 marzo

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

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