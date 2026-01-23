¿Quién es Doriane Pin, la piloto francesa que se une a Mercedes en la Fórmula 1 2026?

Doriane Pin es una joven piloto francesa que está dando pasos firmes hacia la élite del automovilismo y que acaba de dar un salto importante en su carrera al ser nombrada piloto de desarrollo de la escudería Mercedes para la temporada 2026.

Doriane Pin / Rudy Carezzevoli Ampliar

¿Quién es Doriane Pin?

Nacida el 6 de enero de 2004 en Ivry-sur-Seine, Francia, Doriane Pin comenzó su pasión por el automovilismo desde muy pequeña. A los cuatro años ya soñaba con las carreras, aunque inicialmente enfrentó obstáculos: fue considerada “demasiado pequeña” para empezar en karting, lo que retrasó su debut unos años. Apodada The Pocket Rocket por su estatura compacta y su estilo explosivo en pista, inició en karting en 2013 y conquistó el Campeonato Francés de Karting en 2019.

Su trayectoria ha sido versátil y ascendente

En 2020 debutó en monoplazas con la Renault Clio Cup.En 2021-2022 brilló en categorías GT con el equipo Iron Dames, ganando el Ferrari Challenge Europe con 9 victorias de 14 carreras y logrando el triunfo en su clase en las 24 Horas de Spa.En 2023 dio el salto a los prototipos en el WEC (FIA World Endurance Championship) con PREMA en LMP2, donde se convirtió en la primera mujer en ganar el premio Revelation of the Year. También debutó en Fórmula 4, con podios y victorias en F4 South East Asia y UAE.En 2024 se unió al Mercedes Junior Programme, compitiendo en F1 Academy con PREMA (subcampeona con 3 victorias) y en el Formula Regional European Championship (FRECA).En 2025 dominó la F1 Academy, con cuatro victorias y ocho podios, y se coronó campeona en la última carrera de la temporada, convirtiéndose en la primera piloto francesa en ganar el título de la categoría femenina respaldada por la Fórmula 1.

Escudería Mercedes / Sam Bagnall Ampliar

Precisamente ese campeonato de F1 Academy 2025 le abrió las puertas a un rol clave en Mercedes. A partir de 2026, Doriane Pin deja el programa junior para convertirse en piloto de desarrollo oficial del equipo de Fórmula 1. En este puesto trabajará en el simulador para el desarrollo del monoplaza, participará en actividades en las fábricas de Brackleyy Brixworth, además de tener presencia en pista durante varios Grandes Premios.

Este nombramiento es histórico, ya que representa un avance significativo para la presencia femenina en la Fórmula 1, donde no ha habido una piloto compitiendo de forma regular desde Lella Lombardi en los años 70. Aunque su rol es de desarrollo y no de competencia directa, Doriane Pin ha sido clara: su gran objetivo es correr algún día en la máxima categoría.

Doriane Pin en Las Vegas / Sam Bagnall Ampliar

Con talento probado en monoplazas, resistencia y una progresión meteórica, Doriane Pin se consolida como una de las figuras más prometedoras del automovilismo femenino. Su llegada al corazón técnico de Mercedes no solo premia su trayectoria, también inspira a nuevas generaciones y podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en el futuro de la Fórmula 1.

