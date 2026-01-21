Fórmula 1: La Exhibición llega a CDMX, fechas, sede, boletos y precios

La pasión por la Fórmula 1 en México no para. Si el Gran Premio de la Ciudad de México es uno de los eventos más esperados del año, ahora la emoción llega mucho antes: ‘Fórmula 1: La Exhibición’ aterriza en la Ciudad de México por primera vez en 2026, y promete ser una experiencia inmersiva de Fórmula 1 que ningún fan del automovilismo querrá perderse.

Fórmula 1 / Rudy Carezzevoli Ampliar

Esta exposición oficial de la Fórmula 1 que ya ha sido un éxito en varias ciudades de Europa y ahora debuta en América Latina por segunda vez, abre sus puertas el 20 de marzo de 2026 en la CDMX. No se trata de una simple muestra de autos: es un recorrido interactivo por la historia de la Fórmula 1, su presente y su futuro.

¿Dónde será?

La sede elegida es el Yama Punta Museo, un espacio moderno y emblemático ubicado en Avenida División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, CDMX (en la planta 3 del complejo). Este evento combina arte, cultura y ahora la adrenalina de la F1, lo que lo convierte en el lugar ideal para una exhibición de Fórmula 1 en México.

Fechas y horarios

Apertura oficial: 20 de marzo de 2026.

Horario general: de 9:00 a 20:30 horas.

La exposición funcionará con accesos por bloques horarios, por lo que es indispensable adquirir boletos para Fórmula 1: La Exhibición con hora asignada.

Se espera que la exhibición de Fórmula 1 en CDMX permanezca varios meses en la ciudad.

GP Las Vegas / Jared C. Tilton Ampliar

¿Qué incluye la experiencia?

Autos históricos de Fórmula 1 y monoplazas icónicos.

y monoplazas icónicos. Simuladores de Fórmula 1 de nivel profesional.

de nivel profesional. Salas inmersivas de la F1 .

. Contenido exclusivo detrás de cámaras.

Una sala especial dedicada a México , con el Autódromo Hermanos Rodríguez , la historia del GP de México y a nuestros pilotos, con énfasis en Sergio ‘Checo’ Pérez , quien en 2026 regresa a la parrilla con Cadillac F1 .

, con el , la historia del y a nuestros pilotos, con énfasis en , quien en regresa a la parrilla con . Actividades interactivas, realidad virtual y experiencias para todas las edades.

Boletos y precios

Preventa exclusiva Fórmula 1: La Exhibición para registrados en la waitlist: antes del 28 de enero de 2026.

Venta general de boletos: 28 de enero de 2026.

Plataforma oficial: Fever y el sitio oficial de Fórmula 1: La Exhibición CDMX.

Precios desde $295 MXN.

Recomendación: regístrate en la lista de espera oficial para asegurar boletos, ya que la demanda será alta tras el éxito del Gran Premio de México.

Esta exhibición de Fórmula 1 en México 2026 llega previo al GP de México 2026, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, convirtiéndose en la antesala perfecta para vivir la pasión por la Fórmula 1 desde marzo.

Max Verstappen / Mark Thompson Ampliar

Si eres fan de la F1, no lo dejes pasar. Regístrate en la lista de espera, asegura tus boletos y prepárate para una experiencia única de velocidad, historia y tecnología.

