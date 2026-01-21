Formula 1: Drive to Survive temporada 8: fecha de estreno, historias clave y todo lo que veremos en Netflix / Jason Mendez - Formula 1

La exitosa serie de Netflix, Formula 1: Drive to Survive, está a punto de regresar con su temporada 8, una de las entregas más esperadas por los aficionados al automovilismo. Esta nueva entrega cubre los eventos de la temporada 2025 de Fórmula 1, un año marcado por una intensa batalla por el título, cambios importantes en los equipos de F1 y momentos de alto drama tanto en pista como fuera de ella.

¿Cuándo se estrena la temporada 8 de Formula 1: Drive to Survive?

Netflix confirmó oficialmente que la temporada 8 de Formula 1: Drive to Survive se estrena el viernes 27 de febrero de 2026 en la plataforma, justo a tiempo para calentar motores antes del arranque de la temporada 2026 de F1, que comienza con el Gran Premio de Australia el fin de semana del 6 al 8 de marzo. El lanzamiento sigue el patrón habitual de la serie: llegar unas semanas después del final del campeonato anterior y unas semanas antes del nuevo curso, ideal para revivir lo vivido y generar hype para lo que viene.

¿Qué grandes historias veremos en esta temporada 8?

La temporada 2025 de Fórmula 1 fue una de las más emocionantes en años recientes, con una pelea por el campeonato de F1 que se definió hasta las últimas vueltas. Entre las tramas principales que Drive to Survive seguramente destacará con su característico estilo dramático y acceso exclusivo detrás de cámaras:

La coronación de Lando Norris como campeón del mundo . Su primer título mundial de F1 llegó en una temporada de montaña rusa: arranque fuerte, errores bajo presión, recuperación emocional y un desenlace épico en Abu Dhabi contra rivales de peso.

. Su primer llegó en una temporada de montaña rusa: arranque fuerte, errores bajo presión, recuperación emocional y un desenlace épico en contra rivales de peso. La remontada de Max Verstappen y Red Bull . Tras un inicio complicado, el tricampeón de F1 y su equipo regresaron con fuerza en la segunda mitad del año, convirtiendo la lucha en un mano a mano a tres bandas con los pilotos de McLaren .

. Tras un inicio complicado, el y su equipo regresaron con fuerza en la segunda mitad del año, convirtiendo la lucha en un mano a mano a tres bandas con los pilotos de . El dominio de McLaren en el campeonato de constructores . El equipo selló el título de constructores de F1 en Singapur , con 14 victorias y 32 podios entre Lando Norris y Oscar Piastri . Su consistencia y rivalidad interna serán clave en la narrativa.

. El equipo selló el en , con entre y . Su consistencia y rivalidad interna serán clave en la narrativa. Debuts destacados en la Fórmula 1 de pilotos como Andrea Kimi Antonelli , Oliver Bearman e Isack Hadjar , quien logró podio en Zandvoort , mostrando el choque generacional y el futuro de la F1 .

de pilotos como , e , quien logró , mostrando el choque generacional y el futuro de la . Historias como la adaptación de Carlos Sainz en Williams junto a Alex Albon, una dupla que rindió puntos valiosos, y ecos de cambios previos como el de Lewis Hamilton a Ferrari, aunque su impacto se vio más en 2025.

Rivalidades en la F1, decisiones de equipo, amistades tensas, caídas de directivos y momentos personales que la serie ama amplificar.

Con el acceso sin precedentes de Box to Box Films, la nueva temporada promete contenido inédito, radios de equipo, reuniones de estrategia en F1 y confesiones que no vimos en vivo. Aunque la serie a veces exagera rivalidades para el drama, su fórmula ha convertido a Formula 1: Drive to Survive en el mejor escaparate para atraer nuevos fans a la Fórmula 1.

