Checo Pérez revela por qué ser compañero de Max Verstappen en Red Bull fue “el peor trabajo” de la Fórmula 1

Sergio “Checo” Pérez, a pocos meses de su regreso a la parrilla con la nueva escudería Cadillac, ha roto el silencio sobre su etapa en Red Bull con una declaración que no deja indiferente a nadie: “Ser compañero de Max Verstappen en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, de lejos”. Estas palabras, pronunciadas en el podcast Cracks, conducido por Oswaldo Trava, resumen cuatro años de luces y sombras junto al tetracampeón neerlandés.

Sergio Pérez y Max Verstappen / Jayce Illman Ampliar

Checo Pérez no cuestiona el talento de Max Verstappen, al contrario, lo elogia como un piloto “superfuerte mentalmente” y un líder natural, pero pone el dedo en la llaga sobre la estructura de un equipo construido enteramente alrededor de una sola estrella. El mexicano sabía desde el primer día a lo que se enfrentaba. Christian Horner (entonces jefe de equipo) le dejó claro que el proyecto era para Max. Aun así, Checo logró momentos memorables: victorias en Mónaco y Bakú, la defensa épica ante Lewis Hamilton en Abu Dhabi 2021 que ayudó a coronar a Max Verstappen, y múltiples podios que contribuyeron a los títulos de constructores.

En 2022 y principios de 2023, Checo Pérez incluso peleó el campeonato rueda a rueda con su compañero. Pero cuando las mejoras técnicas llegaron, todo cambió. El propio Checo Pérez relata cómo, al ser competitivo, generaba “tensión” interna: si iba más rápido que Max Verstappen, era un problema; si iba más lento, también. “En Red Bull, todo era un problema”, confesó. Ejemplos como el piso probado en Bakú, que lo hacía un segundo más rápido hasta que un accidente lo dejó sin usarlo nuevamente, alimentan la percepción de un equipo que prioriza absolutamente al número uno.

Checo Pérez compitiendo con Max Verstappen / Jared C. Tilton - Formula 1 Ampliar

No es la primera vez que se habla del “efecto Verstappen”. Sus compañeros anteriores (Pierre Gasly y Alex Albon) y posteriores (Liam Lawson y Yuki Tsunoda en 2025) han sufrido comparaciones brutales. El propio Checo Pérez, tras su salida a finales de 2024, vio cómo Red Bull perdió el dominio y terminó tercero en el campeonato de constructores.

Ahora, libre de esa presión asfixiante, el piloto tapatío mira hacia adelante con Cadillac, un proyecto debutante donde se siente escuchado y valorado. Su experiencia en el “peor trabajo” de la F1 podría convertirse, paradójicamente, en su mayor fortaleza rumbo a la temporada 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez prueba un Ferrari antes de su debut con Cadillac en la Fórmula 1