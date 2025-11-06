Checo Pérez prueba un Ferrari antes de su debut con Cadillac en la Fórmula 1 / Wiktor Szymanowicz

Sergio “Checo” Pérez vuelve a las pistas pero manejando un Ferrari. El equipo Cadillac se encuentra afinando detalles para su temporada debut y, a pesar de que cuentan con gran tecnología y simuladores de punta, los pilotos deben de correr en monoplazas funcionales.

Checo Pérez / Mark Thompson Ampliar

Según la normativa de la Fórmula 1, los conductores solo pueden practicar en unidades que tengan al menos dos años de antigüedad, algo que Cadillac, al ser una nueva escudería, no tiene. Afortunadamente para el equipo estadounidense, cuentan con una alianza técnica con Ferrari que le permitirá a Checo Pérez y a Valtteri Bottas conducir los automóviles del equipo italiano como práctica para su debut.

Graeme Lowdon, jefe de Cadillac, reveló que esto será en Imola, Italia, durante un test privado de dos días. Este test es importante para Checo Pérez, ya que aquí debe recuperar sensaciones, ritmo, confianza y demostrar que está listo para estar detrás del volante.

Checo Pérez en F1 / ullstein bild Ampliar

El piloto mexicano no maneja un monoplaza desde diciembre de 2024 y su primer Gran Premio de Fórmula 1 será en la primera semana de marzo de 2026.