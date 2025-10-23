Checo Pérez: La gente ya se dio cuenta que lo que hice en Red Bull no es fácil

A unas horas de que arranque una nueva edición del Gran Premio de México en la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, habló para CLARO EN W, sobre el volver a casa, pero esta vez, fuera de la parrilla. Hoy, el tapatío lo ve desde su casa, mientras espera que llegue el 2026 para volver a subirse a un monoplaza, ahora con Cadillac.

¿Cuándo vuelve Checo Pérez a la F1?: Fecha, calendario y todo lo que se sabe Ampliar

Checo Pérez reconoció que, a pesar de que las ganas no le faltan, esta vez no ira al GP de México y prefiere aprovecharlo en familia, antes de que el próximo año se vuelva a montar en la locura y exigencia de la Fórmula 1.

“Cuando venía con Carola venimos llegando a México ayer y en semana de Gran Premio. Qué raro se siente no venir al Gran Premio porque siempre la sensaciones cuando venía desde el avión que salía llegaba, no sé si siente diferente este año saber que no voy a correr y que hay Gran Premio en casa, es una sensación rara y que lo veré desde casa. No voy a ir, voy a mi casa con una buena torta ahogada”.

Perez dice que sigue viendo semana a semana la F1 y le da gusto ver tan buen nivel y una temporada pareja.

“La temporada se ha puesto muy buena con Red Bull, creo que ya tiene el coche más competitivo, creo que tiene una una chanza, entonces se ha puesto muy bueno el campeonato, la verdad es que la temporada es muy buena y esperemos que tengan buenas últimas cinco carreras, para todos los aficionados y que nos tengan entretenidos”.

SIN RENCILLAS CON MAX VERSTAPPEN

Más allá de de las formas en las que se fue de Red Bull, Checo tiene buena relación con Max Verstappen y quiere que su excompañero quede Campeón de Pilotos este año tan complicado.

“Me gustaría que ganara Max. Creo que es el piloto que más se lo merece, la verdad que ha hecho una muy buena temporada, es el que menos errores ha cometido el que más constante ha sido”.

Ya cuenta los días para que Cadillac entre a escena y confía en su nuevo equipo, junto con Valtteri Bottas.

“En los últimos meses estuve en el en Charlotte, en la fábrica en Inglaterra, han sido dos semanas complicados con mucho trabajo y el equipo es un equipo con mucha experiencia, aunque es nuevo, pero tiene gente muy experimentada”.

UNA LECCIÓN DE VIDA 😌



🗣️ | “Mi salida de Red Bull fue lo mejor que me pudo haber pasado”, Checo Pérez. #ClaroSportsEnW 🎙️



🔴EN VIVO

📻 96.9 FM | 730 AM

🖥️https://t.co/GdCJLScNn2

📲GRATIS en la App de W Radio y W Deportespic.twitter.com/dYUuRurKzh — W Deportes (@deportesWRADIO) October 23, 2025

VUELTA A LA F1: UNA REVANCHA PERSONAL

Sergio Pérez se fue de la Fórmula 1 el año anterior en medio de críticas por su última temporada con Red Bull, sin embargo, cuando le buscaron remplazo, ninguno de los pilotos que pasó por su asiento, estuvieron a la altura.

Hoy, el mexicano voltea atrás y se siente satisfecho por su trabajo y se siente tranquilo, porque la gente también se dio cuenta de ello.

“Me emociona mucho en el poder demostrar todo mi talento, en los últimos años fue muy difícil, pero bueno ahora ya todo el mundo se ha dado cuenta el gran trabajo que hice en Red Bull en los últimos años, lo difícil que es ese lugar mentalmente en todos los sentidos y bueno, cuando miras atrás, todo el éxito que tuve, te das cuenta del gran trabajo que sé que hice en esas circunstancias”.

CADILLAC VA A SORPRENDER AL MUNDO

“Todo lo que pasó son cosas muy difíciles para un piloto y por eso tengo muchas ganas, creo que la gente se va a sorprender de de mi velocidad del talento que tengo y cerrar mi carrera de la mejor forma. Voy a dar todo, voy q dar lo mejor de mí“.