Checo Pérez y Cadillac revelarán su monoplaza F1 durante el Super Bowl

Cadillac, el nuevo equipo estadounidense de la Fórmula 1, va a presentar su monoplaza en el escenario más americano posible: el Super Bowl.

Checo Pérez con Cadillac / Agustin Cuevas Ampliar

Este miércoles, la escudería de “Checo” en la temporada 2026, anunció a través de un post en redes sociales, que el nuevo auto se presentará el día ocho de febrero. La fecha vino acompañada del logo del equipo sobre un balón de fútbol americano y la frase: “nos vemos el domingo del Super Bowl”.

Este anuncio no es poca cosa. La edición 2025, donde Philadelphia Eagles venció a Kansas City Chiefs, tuvo una audiencia de 127.7 millones de espectadores. Los precios también son una locura ya que un anuncio de 30 segundos ese día cuesta aproximadamente 8 millones de dólares.

Checo Pérez practicando en un Ferrari SF23 / SOPA Images Ampliar

Con esta fecha confirmada, Checo tiene su calendario definido: la prueba privada en enero, el test oficial en Barcelona del 26 al 30 del mismo mes, donde se subirá por primera vez al monoplaza que usará en la temporada 2026, la presentación del livery en el Super Bowl el 8 de febrero y su debut en el GP de Australia, el cual será su regreso a las pistas después de más de un año, el 8 de marzo.

Cadillac es el quinto equipo en confirmar su fecha de presentación del monoplaza. Red Bull y Racing Bulls lo presentan el 15 de enero, Alpine el 23 de enero y Aston Martin el 9 de febrero.