F1: la película domina Apple TV+ y se mantiene como la más vista en 84 países

A poco más de un mes de su estreno en Apple TV+, F1: la película no solo mantiene el acelerador a fondo, sino que sigue liderando la parrilla del streaming mundial. Según los datos más recientes de FlixPatrol, la producción protagonizada por Brad Pitt se mantiene como el contenido más visto en 84 países, demostrando que su fórmula de adrenalina, drama y estrellas ha encontrado un segundo viento o mejor dicho, una marcha más alta en el mundo digital.

F1: la película / Ryan Pierse Ampliar

Dirigida por Joseph Kosinski, el mismo detrás del fenómeno Top Gun: Maverick, esta apuesta de Apple Original Films ya era historia antes de llegar a las plataformas: con 631 millones de dólares recaudados en taquilla, se convirtió en la película deportiva más exitosa de todos los tiempos y en el mayor éxito comercial de la carrera de Brad Pitt, superando incluso clásicos como Guerra Mundial Z. Ahora, en streaming, repite la hazaña: en sus primeras 48 horas en Apple TV+ ya había alcanzado el número 1 en casi 100 países, y un mes después sigue reinando en 84 naciones.

El carisma inquebrantable de Pitt como Sonny Hayes, el veterano piloto que regresa para salvar un equipo al borde del abismo, se combina a la perfección con el talento de Javier Bardem como el dueño del equipo APXGP, y la frescura de Damson Idris como el joven promesa. La cinta no solo emociona con secuencias de carreras rodadas en circuitos reales de Fórmula 1, con la colaboración directa de Lewis Hamilton como productor, sino que entrega una historia de redención, lealtad y velocidad que trasciende a los aficionados al automovilismo.

Sonny Hayes / Dan Istitene - Formula 1 Ampliar

Con un 82% de aprobación en Rotten Tomatoes y elogios por su realismo y banda sonora potente, F1 demuestra que Apple TV+ no solo sabe hacer series de calidad, sino material que igual funciona tanto en la pantalla grande como en casa. Para los suscriptores de la plataforma, la película está disponible sin costo adicional, en alta calidad 4K Dolby Vision y Dolby Atmos, lista para revivir la emoción de la parrilla desde el sofá.

En un año donde la Fórmula 1 vive su mayor boom global, impulsado también por Drive to Survive y el creciente interés en América Latina, F1: la película llega en el momento perfecto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GP de Portugal regresa a la Fórmula 1 en el Autódromo del Algarve