GP de Portugal regresa a la Fórmula 1 en el Autódromo del Algarve

La Fórmula 1 anunció que el GP de Portugal está de vuelta en el calendario para la temporada 2027 y 2028. El escenario elegido es el Autódromo Internacional del Algarve, ubicado en Portimão y que reemplazará al Gran Premio de los Países Bajos, el cual tendrá un último fin de semana en 2026.

Max Verstappen / Rudy Carezzevoli Ampliar

Este circuito ha estado en el calendario de la F1 durante los últimos seis años, con Max Verstappen como principal protagonista, llevándose tres victorias en total. El autódromo portugués cuenta con una extensión de 4,6 kilómetros y es reconocido por su trazado técnico, con desniveles pronunciados y curvas rápidas que suelen brindar carreras exigentes y espectaculares.

El GP de Portugal ha ido y venido del calendario desde sus inicios y la última vez que se corrió fue el 2 de mayo de 2021, en un contexto marcado por las modificaciones debido a la pandemia. En aquella ocasión, Lewis Hamilton se quedó con la victoria a bordo de su Mercedes, seguido por Max Verstappen y Valtteri Bottas, quienes completaron el podio.

Max Verstappen / Mark Thompson Ampliar

Según el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, este regreso es importante para reactivar la pasión en la afición portuguesa, una de las más importantes que tiene la máxima categoría del automovilismo.