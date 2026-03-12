¿Dónde se jugará la Finalissima? La RFEF propone al Santiago Bernabéu para España vs Argentina

La Real Federación Española de Fútbol propuso que el partido de la Finalissima entre la Selección de fútbol de España y la Selección de fútbol de Argentina se dispute en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, como alternativa a la sede inicialmente prevista en Qatar. La iniciativa forma parte de las conversaciones entre la UEFA y la CONMEBOL, responsables de organizar el torneo que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica.

El encuentro, que enfrentará a España (campeona de la UEFA Euro 2024) y a Argentina (ganadora de la Copa América 2024), está previsto para el 27 de marzo, dentro de la ventana internacional del calendario de selecciones.

¿Por qué se busca una nueva sede?

Originalmente, la Finalissima debía disputarse en Lusail, Qatar, en el estadio que albergó la final del Mundial 2022. Sin embargo, la organización del evento se vio afectada por la situación de seguridad en Oriente Medio y por la suspensión de varios eventos deportivos en el país, lo que obligó a analizar otras opciones para mantener el partido en el calendario.

Ante este escenario, la federación española planteó trasladar el partido a Madrid con el objetivo de facilitar la logística y garantizar que el encuentro se dispute en la fecha prevista.

Por qué el Santiago Bernabéu es una de las principales opciones

La elección del estadio del Real Madrid CF responde a varios factores. El recinto cuenta con capacidad superior a los 80.000 espectadores y recientemente fue remodelado con tecnología avanzada para eventos deportivos y espectáculos internacionales.

Además, el Bernabéu tiene experiencia en albergar partidos de gran magnitud. Entre ellos la final de la Copa Mundial de la FIFA 1982 y la final de la Copa Libertadores 2018, disputada entre River Plate y Boca Juniors.

La candidatura del estadio también responde a la capacidad organizativa de la ciudad y a su infraestructura turística y de transporte, elementos clave para eventos internacionales.

La postura de la Asociación del Fútbol Argentino

La Asociación del Fútbol Argentino todavía no ha confirmado su aprobación para disputar el partido en Madrid. El presidente del organismo, Claudio Tapia, señaló que la sede debe definirse en conjunto con las confederaciones y que el acuerdo original con Qatar también debe ser considerado.

Desde la dirigencia argentina se ha planteado la posibilidad de que el partido se juegue en un estadio neutral para evitar que uno de los equipos tenga ventaja de localía.

Otras sedes consideradas para el partido

Antes de la propuesta de Madrid, la organización del torneo evaluó distintas ciudades para albergar el encuentro. Entre las opciones mencionadas en el proceso de planificación aparecieron sedes como Miami, Londres y Riad, que cuentan con estadios preparados para eventos internacionales.

La decisión final dependerá de las conversaciones entre UEFA, CONMEBOL y las federaciones de ambos países. Mientras tanto, el Santiago Bernabéu aparece como una de las opciones más firmes para albergar el encuentro que enfrentará a dos campeones continentales en uno de los partidos más destacados del calendario internacional de selecciones.