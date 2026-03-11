¿Quién reemplazaría a Irán en el Mundial 2026? Posibles candidatos y reglas de la FIFA / NurPhoto

La posible ausencia de la Selección de fútbol de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en uno de los temas más comentados del fútbol internacional. A menos de tres meses del inicio del torneo, diferentes factores políticos y de seguridad han puesto en duda la presencia del combinado asiático en la competencia que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

El principal motivo es el conflicto geopolítico que afecta a Irán. Tras una escalada militar en Oriente Medio y ataques recientes que provocaron una grave crisis interna en el país, el propio ministro de Deportes iraní aseguró que la selección no estaría en condiciones de competir en el torneo. Según sus declaraciones, la situación de seguridad y la inestabilidad nacional hacen “imposible” enviar al equipo a disputar el Mundial.

Además del conflicto, también existen tensiones diplomáticas con Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo. La combinación de problemas políticos, restricciones de viaje y un clima de confrontación internacional ha alimentado la posibilidad de que Irán opte por retirarse o no pueda participar en la competición, algo que sería histórico en la era moderna de los Mundiales.

La postura de la FIFA

Ante este escenario, la FIFA ha optado por una postura prudente. El organismo rector del fútbol mundial ha señalado que está monitoreando la situación y que su prioridad es garantizar que el torneo se dispute con normalidad y seguridad para todas las selecciones participantes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado que el organismo busca mantener un torneo inclusivo y que todas las selecciones clasificadas tengan la oportunidad de participar. Sin embargo, también dejó claro que cualquier decisión dependerá de la evolución del contexto político y de las comunicaciones oficiales de la federación iraní.

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento del Mundial establece que si una federación clasificada decide retirarse o no puede participar, se enfrenta a sanciones económicas importantes y posibles castigos deportivos. Las multas pueden alcanzar los 500.000 francos suizos y el equipo también debe devolver fondos recibidos para su preparación.

Además, la FIFA tiene la facultad de designar un reemplazo para mantener el formato del torneo. En la mayoría de los casos, el sustituto suele ser el equipo mejor posicionado que no logró clasificar o el subcampeón de un repechaje dentro de la misma confederación.

¿Quién podría ocupar su lugar?

Si Irán finalmente no participa, uno de los principales candidatos a ocupar su plaza sería la Selección de fútbol de Irak. El equipo iraquí es uno de los mejores posicionados entre las selecciones asiáticas que aún buscan su clasificación y actualmente está vinculado al repechaje intercontinental rumbo al Mundial.

En ese escenario, Irak podría recibir directamente el cupo que dejaría Irán. Esto provocaría un efecto dominó en el sistema de clasificación: el lugar que Irak ocupa en el repechaje podría ser tomado por otra selección asiática, como la Selección de fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, para mantener el equilibrio competitivo del proceso eliminatorio.

Sin embargo, todo dependerá de la decisión final de la FIFA y del momento en que se confirme una eventual retirada, ya que el organismo debe garantizar que el torneo mantenga su formato de 48 equipos.

Un escenario aún por definirse

Por ahora, la presencia de la Selección de fútbol de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue siendo incierta. Mientras el conflicto político continúa y la FIFA analiza posibles escenarios, selecciones como la Selección de fútbol de Irak observan con atención lo que ocurra.

La decisión final dependerá de factores deportivos, reglamentarios y políticos, pero lo cierto es que el Mundial podría enfrentar una situación inédita si uno de sus equipos clasificados termina quedando fuera antes del inicio del torneo.