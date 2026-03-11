Irán no participará en el Mundial 2026: ¿Qué dijo el ministro de Deportes Ahmad Donyamali? / NurPhoto

La participación de Irán en la próxima Copa del Mundo ha quedado en duda tras unas contundentes declaraciones del ministro de Deportes del país, Ahman Donyamali, quien aseguró que la selección nacional no participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El anuncio se produjo este miércoles 11 de marzo de 2026, en medio de una compleja situación política y militar que atraviesa la nación asiática.

¿Qué ocurrió?: El anuncio oficial

Durante declaraciones recogidas por medios internacionales, el ministro afirmó que actualmente “no existen condiciones para que la selección iraní compita en el torneo”. Según explicó, la decisión está relacionada con el conflicto bélico que vive el país tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Donyamali aseguró que dichos ataques provocaron miles de víctimas y la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, lo que ha generado una crisis nacional que hace inviable la participación deportiva internacional. En sus palabras, el contexto actual de guerra y tensión política impide garantizar la seguridad del equipo y de la delegación que debería viajar al torneo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 y será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

La selección iraní ya había logrado su clasificación y estaba programada para disputar sus partidos de la fase de grupos en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle, donde comparte grupo con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Sin embargo, las tensiones diplomáticas y el contexto bélico han cambiado completamente el panorama.

Reacciones de la FIFA y el posible reemplazo

Por el momento, la FIFA no ha confirmado oficialmente la retirada definitiva de Irán del torneo. El presidente del organismo, Gianni Infantino, había señalado previamente que el equipo iraní sería bienvenido a competir en el campeonato pese al clima político.

Si finalmente se confirma la renuncia, la federación internacional tendría que decidir qué selección ocupará el lugar de Irán en el torneo. De acuerdo con el reglamento, el organismo puede elegir un reemplazo, normalmente procedente de la misma confederación asiática.

Además, retirarse del torneo podría implicar sanciones económicas y deportivas para la federación iraní.

Un Mundial marcado por la tensión política

La posible ausencia de Irán refleja cómo los conflictos geopolíticos pueden afectar incluso a los grandes eventos deportivos. El Mundial de 2026 promete ser histórico por su formato ampliado y por celebrarse en tres países, pero también podría verse condicionado por tensiones internacionales.

Por ahora, la decisión final sobre la participación de Irán sigue pendiente de confirmación oficial, mientras el mundo del fútbol permanece atento a los próximos pasos del gobierno iraní y de la FIFA.