¿Viene Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca? La fecha clave para la convocatoria del México vs Portugal

La reinauguración del Estadio Azteca está a la vuelta de la esquina y, sobre todo, el duelo amistoso que habrá entre México y Portugal; sin embargo, algunos aficionados están con la incógnita de si podrán ver a Cristiano Ronaldo en acción, luego de que se diera a conocer que arrastra una lesión. Ante esta situación, se reveló la fecha en la que el conjunto luso dará a conocer su convocatoria para enfrentar a los de Javier Aguirre.

Y es que, para la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, se tiene programado un partido amistoso entre México y Portugal (corrigiendo el error de dedo del original), duelo que causó euforia entre la afición por ver al Bicho en la cancha de dicho recinto. Hasta el momento, el foco estará puesto en el capitán luso, quien arrastra una lesión en el tendón de la corva sufrida recientemente con el Al-Nassr.

Según reportes médicos y fuentes cercanas, el astro de 41 años inició rehabilitación inmediata. Aunque algunos medios lusos mantienen un optimismo cauteloso, el tiempo apremia: el duelo ante la Selección Mexicana está pactado para el 28 de marzo, apenas ocho días después del anuncio oficial.

¿Cuándo se sabrá si Cristiano Ronaldo viene a México?

De acuerdo con información de Claro Sports, el 20 de marzo se perfila como el día clave, ya que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunciará la convocatoria de Roberto Martínez para los amistosos de la Fecha FIFA. Con ella se resolverá la gran incógnita de si CR7 jugará o no por primera vez en el Estadio Azteca.

Se espera que Cristiano Ronaldo esté presente en el duelo, pues el técnico español Roberto Martínez prioriza la salud de sus jugadores de cara al Mundial 2026 que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá. Fuentes cercanas indican que la lista será similar a la de la Copa del Mundo, con estrellas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Rúben Dias y João Félix prácticamente fijas.

Si el ‘7’ entra en la lista, todo apunta a que viajará a la CDMX. De no ser convocado, sería un golpe para la expectativa global, pero Portugal seguiría llegando con un equipo de élite para probar al Tri de Javier Aguirre en su casa renovada.

México vs Portugal: El duelo soñado para reinaugurar el Azteca

El 28 de marzo no es un amistoso cualquiera. Marca el regreso oficial del Estadio Azteca tras su remodelación, con césped mundialista ya instalado. Enfrentar a la Portugal campeona de la Nations League será un termómetro perfecto para México rumbo al Mundial. El Tri busca romper la sequía histórica ante los lusos, ya que nunca les ha ganado en cinco duelos previos, por lo que buscará dar un golpe de autoridad ante su afición.