Periodista mexicano “revive” a Diogo Jota para el amistoso ante la Selección Mexicana y desata la furia en Portugal / Andrew Powell

El mundo del futbol no para de sorprendernos. En plena expectativa por el amistoso México vs Portugal del próximo 28 de marzo en el renovado Estadio Azteca, uno de los duelos de preparación más atractivos rumbo al Mundial 2026, llamó la atención tras un error periodístico que acaparó los reflectores y generó una ola de memes, indignación y burlas en redes sociales.

Estadio Azteca / Anadolu Ampliar

Todo comenzó con una publicación del periodista deportivo Edgar Valero, quien en su análisis de la posible convocatoria de la Selección de Portugal incluyó al delantero Diogo Jota como una de las dudas o posibles regresos para enfrentar a la Selección Mexicana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez lamenta el fallecimiento de Diogo Jota y publica emotivo mensaje

¿Cuál fue el error del periodista?

El detalle en la nota que se viralizó fue que mencionó a Diogo Jota, quien falleció trágicamente en julio de 2025, hecho que puso de luto al fútbol mundial, al Liverpool, a la selección lusa y especialmente a su excompañero Raúl Jiménez, quien le rindió emotivos homenajes en torneos como la Copa Oro.

En su texto, Valero mencionaba algo similar a: “Habría que evaluar el regreso de Diogo Jota para medir el ataque portugués en el Azteca”. La frase pasó desapercibida al principio… hasta que usuarios portugueses y mexicanos comenzaron a capturar pantallas y a viralizar el monumental error. El post acumuló miles de reacciones, comentarios sarcásticos del estilo “Portugal ya tiene el once titular del más allá” o “Jota vuelve más rápido que el VAR”.

Horas después, el propio Edgar Valero reconoció el fallo en redes sociales: “Bueno, gracias por los likes y los retuits. ¡Pensaba que era otro Jota! Error mío, disculpen la metida de pata”. El periodista no evitó que la nota se convirtiera en trending topic en México y Portugal, llegando incluso a medios internacionales como BioBioChile y otros que titularon: “Diario mexicano revive a Diogo Jota” o “El grosero error que indignó a todo Portugal”.

"Diogo Jota":

Por la nota de Heraldo Deportes sobre su posible regreso con Portugal pese a que falleció en 2025 pic.twitter.com/cyDheOdhMU — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 9, 2026

¿Qué pasa con el México vs Portugal?

A pesar de que todavía siguen los trabajos de remodelación del Estadio Azteca, el partido sigue en pie. La FMF y la FPF confirmaron el duelo como parte de la fecha FIFA de marzo, aunque hubo evaluaciones por temas de seguridad y logística tras eventos recientes en el país. Portugal llegaría con figuras como Cristiano Ronaldo si es que está disponible, luego de presentar una lesión muscular en los isquiotibiales, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y compañía, pero sin Diogo Jota, cuyo recuerdo sigue presente con momentos de silencio y tributos en cada partido luso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Diogo Jota: Así es la familia del futbolista que falleció junto a su hermano en un accidente de tránsito

¿De qué murió Diogo Jota?

El mundo del fútbol sigue de luto por la repentina partida de Diogo Jota, el talentoso delantero portugués del Liverpool FC y de la selección de Portugal, quien falleció a los 28 años junto a su hermano André Silva en un devastador accidente de tráfico.

Las causas confirmadas del accidente informaron que la madrugada del pasado 3 de julio de 2025, en la Autovía A-52, a la altura del kilómetro 65 cerca de Cernadilla, provincia de Zamora, España, el vehículo en el que viajaban los hermanos, un Lamborghini Huracán de alta gama, sufrió un reventón de neumático trasero mientras realizaba un adelantamiento.

Según el informe pericial definitivo de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, detalló:

Exceso de velocidad significativo (la vía está limitada a 120 km/h).

significativo (la vía está limitada a 120 km/h). Reventón del neumático durante la maniobra de adelantamiento.

durante la maniobra de adelantamiento. Pérdida total de control: el auto hizo un trompo, impactó contra los guardarraíles centrales, rompió el depósito de combustible y se incendió de inmediato.

El fuego fue tan intenso que resultó “de imposible supervivencia” más allá del fortísimo impacto inicial. Ambos ocupantes fallecieron calcinados en el lugar. Los bomberos tuvieron que intervenir para controlar las llamas que se extendieron.

ETERNO 2️⃣0️⃣



Liverpool guardó un minuto de silencio en memoria de Diogo Jota y a su hermano André Silva, quienes perdieron la vida en un accidente automovilístico.



pic.twitter.com/3zFrAqMn93 — W Deportes (@deportesWRADIO) August 15, 2025

Diogo Jota conducía el vehículo, según indican todas las evidencias recopiladas por las autoridades españolas. Su hermano André Silva, también futbolista profesional jugaba en el Penafiel de Portugal, lo acompañaba en el trayecto de regreso hacia Inglaterra tras unos días en Portugal, donde Diogo se había casado apenas 11 días antes y había superado recientemente una cirugía menor en un pulmón.

Posteriormente, el Liverpool retiró de forma permanente la camiseta número 20 en honor a su legado: campeón de la Premier League 2024-25, clave en títulos de FA Cup, League Cup y pieza fundamental en el ataque ‘Reds’ junto a Salah, Núñez y Díaz.

Con solo 28 años, Jota dejó una huella imborrable: velocidad, definición letal desde la izquierda hacia dentro y una personalidad humilde que lo hizo querido en Wolves, Atlético de Madrid y Liverpool. Su último gol con vida fue precisamente el que selló un histórico título para los Reds.