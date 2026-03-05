México Vibra: Festival musical previo al Mundial 2026 reunirá a Carín León, Timbiriche y otros artistas en CDMX

Como parte de las actividades culturales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México anunció la realización del festival musical “México Vibra”, un evento que reunirá a diversos artistas mexicanos en una serie de conciertos programados días antes del inicio del torneo internacional de fútbol.

FIFA Fan Fest Copa del Mundo 2010 / Jam Media Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: El Mundial 2026 llega al Zócalo: Así será el FIFA Fan Fest para ver el Mundial totalmente gratis en la CDMX

El festival forma parte de las iniciativas impulsadas por el comité organizador de la sede capitalina del Mundial, conocido como Host City Ciudad de México, con el objetivo de generar un ambiente de celebración previo al arranque de la competencia deportiva. La propuesta busca integrar espectáculos musicales a la agenda de actividades que acompañarán la llegada de aficionados nacionales e internacionales al país.

¿Cuándo y dónde será el festival?

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el festival México Vibra se realizará los días 9 y 10 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes para conciertos y eventos culturales en la capital mexicana.

Auditorio Nacional CDMX / L. Toshio Kishiyama Ampliar

Las fechas fueron programadas apenas unos días antes del inicio del Mundial de 2026, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio, lo que convierte al festival en una especie de antesala cultural de la competencia deportiva.

Según el anuncio oficial, el evento consistirá en una serie de conciertos durante dos jornadas consecutivas en las que distintos artistas se presentarán ante el público como parte de la programación cultural vinculada al torneo internacional.

Artistas confirmados

El cartel inicial del festival contempla la participación de varios intérpretes reconocidos de la música mexicana. Entre los artistas confirmados se encuentran:

Alejandro Fernández

Carín León

Emmanuel

Mijares

Lucero

Banda El Recodo

Carla Morrison

Timbiriche

La organización del evento señaló que la lista de participantes podría ampliarse en las próximas semanas, por lo que se prevé que se anuncien más artistas conforme se acerque la fecha del festival.

Un evento previo al ambiente mundialista

El festival forma parte de una estrategia más amplia para preparar la ciudad de cara al Mundial de 2026. Además de los conciertos, las autoridades capitalinas anunciaron la instalación del FIFA Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se transmitirán de manera gratuita los partidos del torneo.

FIFA Fan Fest en México / Jam Media Ampliar

Este espacio contará con una pantalla gigante de aproximadamente 510 metros cuadrados, además de un sistema de audio y diversas actividades para los aficionados. Se estima que el evento podría reunir a más de 2.2 millones de asistentes durante el periodo del Mundial.

TAMBIÉN PUEDES LEER: FIFA cancela el 40% de las reservaciones de hotel en CDMX para el Mundial

Parte de la agenda cultural del Mundial

El Mundial de 2026 será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y marcará un hecho histórico para la capital mexicana, que se convertirá en la primera ciudad en albergar tres partidos inaugurales del torneo en distintas ediciones.

En ese contexto, el festival México Vibra busca complementar la experiencia deportiva con actividades culturales que promuevan la música mexicana y generen un ambiente festivo previo al inicio de la competencia.

Con una programación que reúne a artistas de distintos géneros y generaciones, el evento pretende atraer tanto a residentes como a visitantes que lleguen a la capital del país para presenciar uno de los torneos deportivos más importantes del mundo.