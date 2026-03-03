FIFA cancela el 40% de las reservaciones de hotel en CDMX para el Mundial / Buda Mendes - FIFA

En una decisión que ha reconfigurado las expectativas del sector turístico capitalino, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) notificó la cancelación del 40% de las reservaciones de hotel que mantenía bajo contrato de exclusividad en la Ciudad de México. Esta medida afecta principalmente a establecimientos de alta gama (4 y 5 estrellas) que habían bloqueado sus inventarios para el organismo desde hace más de dos años.

Aunque los contratos de exclusividad suelen tener ventanas de liberación programadas, la magnitud de la devolución de habitaciones en esta fecha específica tomó por sorpresa a diversas cámaras hoteleras, que ahora deben reaccionar para colocar el inventario sobrante en el mercado minorista.

¿Por qué se tomó esta decisión?

La reducción del inventario hotelero por parte de la FIFA responde a una estrategia de optimización operativa y a cambios en la dinámica de viaje de los asistentes. Las razones principales incluyen:

Ajuste de Staff y Delegaciones: El organismo suele reservar un excedente de habitaciones para patrocinadores, medios con derechos y personal técnico. Tras el despliegue final en la sede, se determinó que el personal necesario en sitio es menor a las proyecciones de 2024. Patrones de Consumo del Aficionado: Se ha detectado una tendencia de “turismo de entrada y salida”, donde los visitantes asisten al partido en la Ciudad de México pero pernoctan en otras ciudades o regresan a sus puntos de origen en EE. UU. y Canadá el mismo día. Competencia de Plataformas Digitales: El crecimiento de las opciones de alojamiento alternativo ha captado una parte del flujo que originalmente se esperaba en los hoteles convencionales con los que FIFA tiene convenios.

¿Cómo se ejecutó el proceso?

La cancelación se llevó a cabo mediante la ejecución de las cláusulas de liberación de bloque estipuladas en los contratos marco entre la FIFA y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Estos acuerdos permiten al organismo devolver porcentajes del inventario sin penalización económica si se realiza dentro de los plazos técnicos acordados.

Como consecuencia directa, miles de habitaciones han regresado a los sistemas de reserva directa de los hoteles. Si bien esto genera una incertidumbre inicial en la tasa de ocupación proyectada, también abre una ventana para que aficionados que no habían encontrado alojamiento debido al “bloqueo FIFA" puedan reservar espacios a precios de mercado de último minuto. El sector hotelero ahora coordina con la Secretaría de Turismo local para lanzar campañas de promoción relámpago y mitigar el impacto financiero de estas vacantes.