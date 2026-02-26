Transportistas y campesinos amenazan a la FIFA con bloqueos durante el Mundial 2026

La situación actual rumbo al Mundial 2026 se pone cada vez más tensa. A escasas semanas de la inauguración de una de las justas deportivas más importantes que recibirá el país, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) han enviado una carta formal a la FIFA y a la Federación Mexicana de Fútbol, advirtiendo sobre movilizaciones masivas que se llevarían a cabo en el inicio del Mundial.

Con información revelada por El Francotirador, la carta, dirigida directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no solo advierte de los posibles bloqueos que interferirían con la justa deportiva, sino que han llegado a pedir que el organismo reconsidere la sede en México.

En este documento, se advierte a Infantino que, si el gobierno mexicano no resuelve sus demandas, ellos realizarán una movilización nacional que incluirá bloqueos en las rutas de acceso a los estadios, específicamente las vías que conectan con el Estadio Azteca (CDMX), el Estadio Akron (Guadalajara) y el Estadio BBVA (Monterrey), así como el impedimento del libre tránsito de las selecciones y turistas.

Ellos explican que no tienen nada contra el fútbol, pero que se ven obligados a actuar así porque es la única forma de que el mundo voltee a ver los asesinatos de choferes en las carreteras, la quema de unidades de carga por parte del crimen organizado y la quiebra en la economía de los productores de grano ante la falta de precios justos.

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado al respecto, pero se ha mostrado en una postura de confianza ante la organización del país, aunque monitorea de cerca la situación de seguridad debido a las olas de violencia que se han presentado en los últimos días.

