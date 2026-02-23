Battler explota contra el reparto del Mundial 2026: “México y Canadá recibieron migajas”

El ex presidente de la FIFA, Joshep Blatter, mostró su inconformidad ante la distribución de los partidos para la próxima Copa del Mundo 2026, que se jugará en 3 diferentes países: México, Estados Unidos y Canadá, por primera vez en la historia.

“Es una miseria lo que le dan a Canadá y México. Uno pensaba que tendrían aproximadamente la misma cuota. Esto no beneficia al desarrollo del futbol — Joshep Battler, ex presidente de FIFA.

Según algunos reportes, Estafo Unidos albergará 78 de los 104 encuentros del torneo, mientras que Canadá y México solo tendrán alrededor de 13 partidos cada uno. Igualmente se mostró en descuerdo con el nuevo formato de 48 selecciones, llamándolo “no bueno”, ya que favorece más los intereses comerciales que el desarrollo del fútbol.

¿Por qué critica la organización del Mundial 2026?

El Suizo de 89 años mencionó que al ser una candidatura, los 3 países deberían de haber tenido un reparto más equitativo de los partidos y arremetió directamente contra el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino y su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Señaló que la participación de Donal Trump en los asuntos del Mundial como “lo peor que le ha pasado a la FIFA”, también cuestiono el hecho de que Trump haya recibido un Premio de la Paz entregado por la FIFA, algo que el considera como inapropiado.

Al igual, demostró rechazo ante las políticas migratorias de ese país bajo el mandato del presidente

En principio, un Mundial no debería celebrarse en un país que no concede visas. Existe una política difamatoria en Estados Unidos contra todo lo extranjero. Es simplemente ‘América primero’, y eso es triste para el valor social y cultural del fútbol — Joseph Battler

Battler se ha unido a la larga lista de las personas que critican la Copa del Mundo 2026, en el ámbito delas entradas para la justa deportiva, el suizo también mostró su desacuerdo ante el costo de los boletos para el torneo

¿Mil dólares por un partido del Mundial?<b> </b>Es indignante. Es absurdo. El Mundial no es una máquina tragamonedas, pero en eso se ha convertido ahora. En este Mundial, el gran beneficiado será Estados Unidos, pero no los espectadores —

A pesar de sus declaraciones, Battler afirmó que pese a su inconformidad ante el torneo, no descartará la posibilidad de asistir a partidos, en México o Canadá si le es extendida una invitación y pone en duda que sea extendida una invitación en algún momento a Estado Unidos.

