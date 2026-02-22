Raúl Jiménez firma doblete con el Fulham y levanta la mano rumbo al Mundial / NurPhoto

Raúl Jiménez anotó 2 goles en la victoria del Fulham ante Sunderland 3-1 como visitante en la Jornada 27 y confirmó su buen momento en el fútbol inglés. El atacante mexicano fue determinante para el Fulham, apareció con autoridad en el área y resolvió con la contundencia que lo distingue.

Raúl Jiménez / George Wood Ampliar

Sus 2 goles marcaron el rumbo del partido y reflejaron su madurez competitiva. Jiménez mostró lectura de juego, movilidad y precisión frente al arco en un tramo clave de la temporada.

Con el doblete de esta jornada alcanzó 67 tantos en 8 temporadas en la Premier League, cinco de ellas defendiendo al Wolverhampton y actualmente en su tercera campaña con los Cottagers. Una cifra que respalda su constancia en una de las ligas más exigentes del mundo.

Raúl Jiménez anota gol / Alex Dodd - CameraSport Ampliar

El momento llega en el punto exacto del calendario y fortalece su perfil como referente ofensivo de la selección nacional. Experiencia, ritmo y liderazgo que apuntan a convertirse en referente del Tri rumbo al Mundial.

Raúl Jimenez registra 8 goles y 3 asistencias en 2 en 26 partidos; ha sido titular en 22 compromisos y acumula 1, 776 minutos en la temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Edson Álvarez es operado: ¿Se pierde la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana?