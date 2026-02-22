Raúl Jiménez firma doblete con el Fulham y levanta la mano rumbo al Mundial
El seleccionado mexicano llegó a 67 goles en la Premier League tras marcar con el Fulham en la Jornada 27; reafirma su vigencia como referente ofensivo del Tricolor.
Raúl Jiménez anotó 2 goles en la victoria del Fulham ante Sunderland 3-1 como visitante en la Jornada 27 y confirmó su buen momento en el fútbol inglés. El atacante mexicano fue determinante para el Fulham, apareció con autoridad en el área y resolvió con la contundencia que lo distingue.
Sus 2 goles marcaron el rumbo del partido y reflejaron su madurez competitiva. Jiménez mostró lectura de juego, movilidad y precisión frente al arco en un tramo clave de la temporada.
Con el doblete de esta jornada alcanzó 67 tantos en 8 temporadas en la Premier League, cinco de ellas defendiendo al Wolverhampton y actualmente en su tercera campaña con los Cottagers. Una cifra que respalda su constancia en una de las ligas más exigentes del mundo.
El momento llega en el punto exacto del calendario y fortalece su perfil como referente ofensivo de la selección nacional. Experiencia, ritmo y liderazgo que apuntan a convertirse en referente del Tri rumbo al Mundial.
Raúl Jimenez registra 8 goles y 3 asistencias en 2 en 26 partidos; ha sido titular en 22 compromisos y acumula 1, 776 minutos en la temporada.
