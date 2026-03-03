A 100 días del Mundial ¿Cómo van los preparativos de la Copa del Mundo 2026?

Comienza la cuenta regresiva para que México, Estados Unidos y Canadá reciban una de las justas deportivas más grandes del mundo. Estamos oficialmente a 100 días de que el Mundial 2026 pise tierras mexicanas. A través de un video publicado en la cuenta de X de la FIFA, fue anunciado el comienzo de certamen.´

EL REGRESO DEL ESTADIO AZTECA

La inauguración tendrá lugar en el Estadio Azteca en la Ciudad de México; con esto, México se convertirá en el primer país en albergar tres inauguraciones mundialistas en el recinto donde han pisado el césped figuras históricas como Pelé y Maradona.

La Selección Mexicana será la encargada del primer partido disputado, enfrentando a Sudáfrica en el Grupo A, partido que también fue jugado en la inauguración del mundial de Sudáfrica en 2010.

Vista general del interior del Estadio Azteca / Jam Media Ampliar

El Tri se encargará de disputar tres partidos en territorio nacional: dos en el mítico Coloso de Santa Úrsula y uno en el Estadio Akron en Guadalajara, dando la dicha a la afición de ver debutar al combinado azteca jugando como local, algo que no pasaba desde el Mundial de 1986.

¿Qué novedades habrá en el Mundial?

El Mundial 2026 llega a romper con varios esquemas que ya conocíamos de esta justa deportiva. Este será el torneo más largo de la historia con 39 días de partidos, donde se llevarán a cabo 104 partidos en 16 sedes entre México, Estados Unidos y Canadá, con la participación de 48 selecciones.

¿Cuáles son los países clasificados hasta ahora?

A solo 100 días de la fecha que marcará la inauguración, ya se encuentran 42 selecciones clasificadas. Gracias a esta extensión que pasa de 32 a 48 equipos posibles, países como Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao vivirán su primera experiencia mundialista; también contando con el regreso de Noruega, país que no participaba desde Francia 1998, permitiéndonos ver al centrocampista Erling Haaland disputar su primera Copa del Mundo.

Sorteo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 / Brad Smith/ISI Photos Ampliar

Los países que ya han logrado su clasificación son:

Anfitriones : México, Estados Unidos, Canadá

: México, Estados Unidos, Canadá CONMEBOL: Sudamérica: Argentina (campeón defensor), Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Sudamérica: Argentina (campeón defensor), Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay UEFA(Europa) :Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suiza.

:Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suiza. AFC(Asia): Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Catar, Uzbekistán.

Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Catar, Uzbekistán. CAF(África): Argelia, Cabo Verde ,Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde ,Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez CONCACAF(Norte, Centroamérica y Caribe): Curazao, Haití, Panamá

Curazao, Haití, Panamá OFC - (Oceanía): Nueva Zelanda

Los 6 lugares que faltan saldrán: 4 del repechaje de la UEFA y 2 del torneo de repechaje de la FIFA, donde compiten equipos como Bolivia, Jamaica e Irak.

¿Cuáles son las sedes para el Mundial 2026?

Las sedes mundialistas que fueron anunciadas en 2022, donde se confirmaron las 16 ciudades de 22 candidatas, definieron la distribución que ya conocemos: 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá.

México contará con tres ciudades clave que son la Ciudad de México en el Estadio Azteca, Guadalajara en el Estadio Akron y Monterrey en el Estadio BBVA; esto para que la selección juegue todos sus partidos de fase de grupos en casa. Por su parte, Estados Unidos será el país con mayor presencia mundialista al obtener 11 sedes en: Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Filadelfia, Seattle, San Francisco, Boston y Miami; y Canadá con Toronto y Vancouver.

Trofeo Copa mundial FIFA 2026 / Michael Regan - FIFA Ampliar

De este modo, se marca la recta final de preparación para este gran torneo, donde las 48 contendientes buscarán llegar a la gran final que se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey, donde solo una de las selecciones levantará la tan añorada Copa del Mundo.