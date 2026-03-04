El Mundial 2026 llega al Zócalo: Así será el FIFA Fan Fest para ver el Mundial totalmente gratis en la CDMX

La fiebre mundialista cada vez se apodera más de nuestro país. México se prepara de la mejor manera para recibir la justa deportiva, siendo el Zócalo Capitalino uno de los lugares donde se instalarán el FIFA Fan Fest, pantallas gigantes para transmitir los partidos en vivo del Mundial 2026.

A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, la CDMX se prepara para recibir a la justa deportiva. Recientemente fue anunciado el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Un evento gratuito que podrá albergar a más de 60 mil aficionados diarios y hasta 100 mil personas los días que juegue el Tri. Esta zona no solo contará con pantallas para transmitir los partidos, también habrá diferentes actividades como conciertos y actividades culturales, esta zona llevará por nombre “Templo del Futbol”.

El Zócalo contará con la pantalla más grande de las sedes oficiales del mundial, una megapantalla LED de 510 metros cuadrados, donde se transmitirán los 104 partidos en vivo.

¿Qúe incluirá “Templo del Futbol”?

Antes de la inauguración, la CDMX será anfitrión de “México Vibra”, una serie de conciertos que se llevarán a cabo antes del mundial; los días 9 y 10 de junio se presentarán en el Auditorio Nacional, Alejandro Fernández y Carín León, respectivamente.

Parte de las zonas que tendrá el Fan Fest son:

Megapantalla: Transmisión gratuita de los 104 partidos en 510 metros cuadrados de LED.

Transmisión gratuita de los 104 partidos en 510 metros cuadrados de LED. El Juego Eterno: Exposición inmersiva sobre el juego de pelota prehispánico con una escultura monumental.

Exposición inmersiva sobre el juego de pelota prehispánico con una escultura monumental. Videomapping: Proyecciones nocturnas históricas de los mundiales de México 70 y 86 en los edificios.

Proyecciones nocturnas históricas de los mundiales de México 70 y 86 en los edificios. Conciertos: Shows masivos de diferentes artistas como Alejandro Fernández, Carín León, Emmanuel y Mijares, Carla Morrison, Banda El Recodo, Lucero, Benny Ibarra con la banda Timbiriche y Orquesta Sinfónica de Minería.

Shows masivos de diferentes artistas como Alejandro Fernández, Carín León, Emmanuel y Mijares, Carla Morrison, Banda El Recodo, Lucero, Benny Ibarra con la banda Timbiriche y Orquesta Sinfónica de Minería. Trofeo FIFA: El Trofeo Original de la Copa Mundial hará una parada en el Zócalo antes del inicio del torneo para que los fans puedan verla de cerca.

El Trofeo Original de la Copa Mundial hará una parada en el Zócalo antes del inicio del torneo para que los fans puedan verla de cerca. Zona Familiar: Área de juegos, comida típica y dinámicas de patrocinadores.

Por otra parte, para buscar la buena convivencia y el bien común de los asistentes, tanto el gobierno de la CDMX como los organizadores de la FIFA confirmaron que no se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la plancha del Zócalo.

El FIFA Fan Festival en el Zócalo será de acceso gratuito, pero requerirá un registro previo obligatorio. Este proceso se realizará a través de la plataforma oficial de la FIFA con el FIFA ID, con el fin de controlar el aforo diario

Este evento busca recibir a más de 2.2 millones de personas durante los 39 días de torneo, lo que lo convertirá en el Fan Fest más concurrido de la historia si esto ocurriese de esa manera.