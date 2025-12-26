Fan Fest del Mundial 2026 ya no será gratis: aficionados tendrán que pagar entrada por primera vez / Eva Marie Uzcategui - FIFA

Por primera vez en la historia de los Mundiales de Fútbol, los aficionados que quieran disfrutar del FIFA Fan Festival se verán obligados a pagar su acceso con el que podrán disfrutar de los juegos del Mundial 2026 en pantallas gigantes, entre otras atracciones de la fiebre mundialista.

Aficionados Selección Mexicana / Hector Vivas Ampliar

¿Quiénes pagarán su boleto para el Fan Fest del Mundial 2026?

Será en la región de Nueva York–Nueva Jersey durante el Mundial 2026 donde los aficionados tendrán que adquirir un boleto de entrada. El principal Fan Festival de la zona se ubicará en Liberty State Park, en Jersey City (Nueva Jersey), y estará abierto durante los 39 días del torneo, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con capacidad para hasta 45,000 personas.

Según anuncios recientes del comité organizador NYNJ y reportes de medios especializados, la entrada tendrá un costo aproximado de $10 a $12.50 USD por persona (niños menores de 12 años entran gratis acompañando a un adulto con boleto).

Cabe mencionar que hasta el momento la FIFA no ha lanzado un comunicado oficial; sin embargo, los boletos ya comenzaron a venderse a través de la plataforma web correspondiente a la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Fan Fest Mundial / Claudio Villa - FIFA Ampliar

Esta decisión marca un cambio histórico: en todos los Mundiales anteriores, los Fan Fests, espacios públicos con pantallas gigantes para ver los partidos, conciertos, comida y actividades culturales han sido de acceso gratuito. La medida ha generado críticas entre los aficionados, quienes argumentan que monetizar estos eventos reduce la accesibilidad y el espíritu inclusivo del fútbol, especialmente cuando los boletos para los partidos en el MetLife Stadium, que albergará ocho juegos, incluyendo la final del Mundial 2026, ya son extremadamente caros.

Para los aficionados locales en Nueva Jersey, esto significa que incluso para vivir la atmósfera del Mundial fuera del estadio, con vistas al skyline de Manhattan, la Estatua de la Libertad y Ellis Island, habrá que pagar. Una pena para muchos, pero una oportunidad de negocio para los organizadores en el Mundial más grande de la historia.

