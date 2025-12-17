FIFA aprueba premios récord para el Mundial 2026: el campeón ganará 50 millones de dólares

En una decisión histórica tomada durante la reunión del Consejo de la FIFA en Doha, Qatar, el organismo rector del fútbol mundial ha aprobado una contribución financiera sin precedentes de 727 millones de dólares para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Mundial 2026 / Eva Marie Uzcategui - FIFA Ampliar

De esta suma, 655 millones de dólares se destinarán directamente como premios a las 48 selecciones participantes, lo que representa un aumento del 50% respecto a los 440 millones de dólares repartidos en Qatar 2022. Esta expansión del torneo a 48 equipos y 104 partidos justifica el incremento, pero también refleja los ingresos récord de la FIFAproyectados para el ciclo 2023-2026.

La cifra que más llama la atención es la que recibirá el campeón del mundo: 50 millones de dólares. Esto supera los 42 millones de dólares que obtuvo Argentina tras su triunfo en Mundial 2022 y establece un nuevo máximo histórico. El subcampeón se embolsará 33 millones de dólares, mientras que el reparto por posiciones es el siguiente:

Campeones del Mundial 2026 : 50 millones de dólares

: Subcampeón del Mundial 2026 : 33 millones de dólares

: 3er lugar : 29 millones de dólares

: 4to lugar : 27 millones de dólares

: 5o-8o lugar : 19 millones de dólares

: Lugar 9o-16 : 15 millones de dólares

: Lugar 17-32 : 11 millones de dólares

: Lugar 33-48: 9 millones de dólares

Además, cada selección clasificada al Mundial 2026 recibirá un aporte adicional para costos de preparación, garantizando un mínimo de alrededor de 10.5 millones de dólares por participación.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que este Mundial 2026 será “revolucionario en términos de contribución financiera al fútbol mundial”. Sin duda, estas cifras elevan aún más el atractivo económico del Mundial, incentivando el rendimiento y beneficiando especialmente a federaciones de países emergentes.

Gianni Infantino / Tasos Katopodis - FIFA Ampliar

En un contexto donde el fútbol profesional genera ingresos millonarios, este reparto refuerza el compromiso de la FIFA con el desarrollo del deporte, aunque también llega en medio de críticas por los altos precios de las entradas. Queda claro: ganar el Mundial 2026 no solo otorgará gloria eterna, sino una recompensa económica histórica.