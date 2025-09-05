Mundial 2026: ¿Qué selecciones ya están clasificadas a la justa mundialista?
La Copa del Mundo 2026 sigue tomando forma con nuevos clasificados de la CONMEBOL, incluyendo a Uruguay, Colombia y Paraguay. Además, repasamos las selecciones que ya tienen asegurado su lugar en la justa veraniega, desde los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, hasta los equipos de Asia, Oceanía y África que buscarán un puesto en el mundial.
La próxima Copa del Mundo 2026 sigue tomando forma y lo ha hecho con nuevos clasificados a la justa veraniega. Este jueves, con partidos de la penúltima jornada clasificatoria de la CONMEBOL, se han sumado tres nuevos equipos al mundial.
Uruguay derrotó 3 por cero a Perú, Colombia con el mismo marcador venció a Bolivia, mientras que Paraguay consiguió un punto valioso ante Ecuador. Con ello, estas tres selecciones ya están en Norteamérica 2026. En la CONMEBOL se han sumado ya a tres selecciones previamente clasificadas: Brasil, Ecuador y Argentina.
También vale la pena repasar las otras selecciones que ya tienen su lugar asegurado en el mundial, entre ellas se encuentran los tres anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, mientras tanto en Asia, Australia, Japón, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán y Jordania también están en la justa veraniega.
Por último, hay que recordar a Oceanía, donde Nueva Zelanda será su representante; por su parte, las clasificatorias en África también están en su recta final, por lo que estamos próximos a conocer varios de sus candidatos en el mundial que incluyen a Marruecos, Sudáfrica, Egipto, Túnez, Ghana, Argelia, Costa de Marfil, Cabo Verde y Congo.