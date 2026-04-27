PSG vs Bayern Múnich: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de las semifinales en la UEFA Champions League
Los Parisinos juegan en casa con la intención de obtener ventaja para el cotejo de vuelta en el Allianz Arena vs el conjunto Bávaro.
Paris Saint-Germain y el Bayern Munich se enfrentan este martes a la 1:00 de la tarde, hora del centro de México, en la Semifinal de Ida de la Champions League, en el Parque de los Príncipes.
El conjunto parisino llega en un momento arrollador tras eliminar al Liverpool con un contundente global de 4-0 en Cuartos de Final, luego de haber superado con autoridad al Chelsea por 8-2 en Octavos, mostrando un poder ofensivo demoledor. Además, el PSG mantiene el liderato en la liga francesa con seis puntos de ventaja a falta de pocas jornadas, perfilándose como serio candidato al título doméstico.
Por su parte, el Bayern protagonizó una serie vibrante ante el Real Madrid, al que eliminó 6-4 en medio de polémica arbitral, tras haber goleado previamente al Atalanta por un aplastante 10-2.
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Los alemanes llegan con la confianza a tope tras consagrarse campeones de la Bundesliga y después de firmar una remontada espectacular 4-3 ante el Mainz. Se espera un duelo de alto voltaje entre dos ofensivas letales. La vuelta se jugará el miércoles 6 de mayo en territorio alemán.
PSG vs Bayern Múnich: dónde, cuándo y a qué hora ver
- FECHA: martes 28 de abril
- HORA: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
- ESTADIO: Parque de los Príncipes (Francia)
- TV: FOX, TNT Sports, TUDN Estados Unidos