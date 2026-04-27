PSG vs Bayern Múnich: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de las semifinales en la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain y el Bayern Munich se enfrentan este martes a la 1:00 de la tarde, hora del centro de México, en la Semifinal de Ida de la Champions League, en el Parque de los Príncipes.

Une ville prête pour une nouvelle soirée européenne. ⚔️ pic.twitter.com/kDNepGRG8P — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 27, 2026

El conjunto parisino llega en un momento arrollador tras eliminar al Liverpool con un contundente global de 4-0 en Cuartos de Final, luego de haber superado con autoridad al Chelsea por 8-2 en Octavos, mostrando un poder ofensivo demoledor. Además, el PSG mantiene el liderato en la liga francesa con seis puntos de ventaja a falta de pocas jornadas, perfilándose como serio candidato al título doméstico.

Por su parte, el Bayern protagonizó una serie vibrante ante el Real Madrid, al que eliminó 6-4 en medio de polémica arbitral, tras haber goleado previamente al Atalanta por un aplastante 10-2.

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Los alemanes llegan con la confianza a tope tras consagrarse campeones de la Bundesliga y después de firmar una remontada espectacular 4-3 ante el Mainz. Se espera un duelo de alto voltaje entre dos ofensivas letales. La vuelta se jugará el miércoles 6 de mayo en territorio alemán.

PSG vs Bayern Múnich: dónde, cuándo y a qué hora ver