¿Cuánto costará llenar el álbum del Mundial 2026?

El álbum Panini del Mundial 2026 será el más grande de la historia, con alrededor de 900 a 980 estampas, debido a las 48 selecciones participantes. Cabe señalar que Panini aún no ha confirmado precios oficiales para todos los mercados, aunque el lanzamiento está previsto para mayo de 2026, con preventa en algunos países desde marzo, pero hay estimaciones consistentes basadas en filtraciones, anuncios en países como Colombia y cálculos de medios especializados en México.

Este álbum será de pasta blanda y suave, con un costo de 99 pesos mexicanos, mientras que el álbum de pasta dura estará rondando los 200 a 349 pesos.

Asimismo, el sobre individual, con 7 estampas, costara 25 pesos, este último, un aumento respecto a ediciones anteriores como Qatar 2022. Además, la caja de sobres entre 100 y 104 sobres, se mantendrá en alrededor de 2,500 pesos o más.

¿CUÁNTO COSTARÁ LLENAR COMPLETAMENTE EL ÁLBUM DEL MUNDIAL 2026?

El costo real depende mucho de la suerte, o cartas repetidas, intercambios con otros coleccionistas y si compras solo sobres o cajas. El escenario ideal sin repetidas, matemáticamente casi imposible, sería comprar alrededor de 140 sobres para cubrir las 980 láminas, lo que daría unos 3,200 a 3,500 pesos, solo en sobres más el álbum.

Hay que destacar que en realidad, con repetidas inevitables y sin muchos intercambios, el costo promedio estimado por expertos, coleccionistas, ronda los 7,000 a 7,500 pesos mexicanos. Algunas fuentes lo colocan entre 7,000 y 7,500 pesos como promedio realista, incluyendo compras de cajas, intercambios y el álbum. Así que lo ideal es, intercambiar repetidas en grupos, redes sociales o puntos de venta para bajar mucho el costo, y llenar Eel álbum en su totalidad.