PSG derrrota al Bayern en una noche histórica de Champions League.

El Paris Saint-Germain logró imponerse 5-4 al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. El duelo, correspondiente a la ida de las semifinales de la edición 2026, no solo cumplió con las expectativas de un “clásico europeo”, sino que rompió récords de efectividad y espectáculo, dejando la eliminatoria totalmente abierta para la vuelta en Alemania. Ambos equipos ofrecieron un espectáculo ofensivo pocas veces visto en esta instancia del torneo.

PSG / Alex Grimm Ampliar

El conjunto parisino aprovechó su localía para sacar ventaja en un duelo que terminó con una lluvia de goles y constantes cambios en el marcador. Desde los primeros minutos, PSG mostró una propuesta agresiva, presionando alto y generando peligro constante frente al arco alemán. La respuesta del Bayern no se hizo esperar, y rápidamente equilibró las acciones con su característico juego vertical.

Una primera mitad de locura y récords

El encuentro destacó por su ritmo vertiginoso y la contundencia ofensiva de ambos equipos. En total, se registraron nueve goles, una cifra inusual para una semifinal de Champions League, lo que convirtió el partido en un espectáculo sin precedentes recientes en la competición.

Desde el pitazo inicial, el ritmo fue frenético. El Bayern golpeó primero al minuto 17, cuando el artillero Harry Kanecanjeó por gol un penalti cometido por el ecuatoriano Willian Pacho sobre Luis Díaz. Sin embargo, la respuesta parisina fue inmediata y devastadora. En una ráfaga de apenas ocho minutos, el PSG le dio la vuelta al marcador gracias a la genialidad de Khvicha Kvaratskhelia y un cabezazo certero de João Neves.

La intensidad no bajó y antes del descanso el marcador ya reflejaba un insólito 3-2. Michael Olise igualó temporalmente para los bávaros con un zurdazo letal, pero Ousmane Dembélé, desde los once metros tras una mano de Alphonso Davies, devolvió la ventaja a los locales. Esta es la primera vez en la historia de las semifinales de la Champions que se anotan cinco goles en un solo tiempo, un hito que subrayó la vocación ofensiva de ambos conjuntos.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica de “caos controlado”. El equipo dirigido por Luis Enrique pareció sentenciar la historia cuando Kvaratskhelia firmó su doblete y Dembélé anotó el 5-2 tras una asistencia brillante de Achraf Hakimi. La grada de París celebraba lo que parecía una goleada definitiva, pero el Bayern, fiel a su ADN competitivo, nunca bajó los brazos.

En el tramo final, los alemanes recortaron distancias de forma dramática. Un cabezazo de Dayot Upamecano en una jugada a balón parado y un golazo individual del colombiano Luis Díaz pusieron el definitivo 5-4. A pesar del asedio final del conjunto de Vincent Kompany, el PSG logró resistir para llevarse una ventaja mínima al Allianz Arena.

TREMENDO ENCUENTRO 🔥



El PSG logró imponerse 5-4 al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. El duelo, correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League no solo cumplió con las expectativas de un "clásico europeo", sino que rompió récords de efectividad y… pic.twitter.com/jOIrIkwYHv — W Deportes (@deportesWRADIO) April 28, 2026

Resumen del marcador:

PSG (5): Kvaratskhelia (24′, 55′), João Neves (32′), Dembélé (45′ P, 61′).

(24′, 55′), (32′), (45′ P, 61′). Bayern (4): Harry Kane (17′ P), Olise (38′), Upamecano (72′), Luis Díaz (81′).

Ventaja clave rumbo a la vuelta en Alemania

Con este resultado, PSG se lleva una ventaja importante, aunque no definitiva, de cara al duelo de vuelta en territorio alemán. El Bayern, pese a la derrota, dejó claro que tiene capacidad para revertir la eliminatoria, especialmente jugando como local.

Ahora, ambos equipos deberán ajustar detalles, especialmente en defensa, si quieren asegurar su lugar en la gran final. PSG buscará administrar su ventaja, mientras que Bayern apostará por una remontada que mantenga viva su aspiración europea.

El desenlace se definirá en un partido de vuelta que promete mantener el mismo nivel de emoción y espectáculo.