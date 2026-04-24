¿Vuelve Mourinho al Real Madrid? La cláusula secreta en su contrato que facilitaría su regreso

Tras meses de especulaciones, el técnico portugués rompió el silencio, dejando la puerta abierta para una segunda etapa con el Real Madrid. Lo que comenzó como un rumor de pasillo ha cobrado una fuerza inusitada tras revelarse la existencia de mecanismos contractuales diseñados específicamente para facilitar su llegada a la capital española.

José Mourinho / Image Photo Agency Ampliar

El técnico portugués, actualmente al frente del Benfica, dejó abierta la puerta a un posible regreso al Real Madrid tras confirmar una cláusula especial en su contrato que facilita su salida del club lisboeta.

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La “cláusula Real Madrid“: El pacto que facilita su salida

Uno de los puntos más reveladores de esta noticia es la confirmación de una cláusula liberatoria en el contrato actual de Mourinho. Según diversos medios, el estratega luso se aseguró de incluir un apartado legal que le permitiría rescindir su compromiso actual en caso de recibir una oferta formal del Real Madrid o de otros proyectos de élite europea. Esta “vía de escape” no es una coincidencia, sino un movimiento estratégico para mantener el control sobre su destino profesional.

El técnico entiende que su legado en Madrid quedó con capítulos pendientes y ante la posibilidad de un cambio de ciclo en el club merengue, su nombre aparece como la opción predilecta para restaurar la disciplina y el carácter competitivo que lo caracterizaron entre 2010 y 2013.

La existencia de esta cláusula elimina el principal obstáculo económico, dejando la decisión final en manos de Florentino Pérez.

El ultimátum de los 10 días: Una decisión inminente

La incertidumbre no se prolongará por mucho tiempo. El entrenador ha señalado que, una vez finalizada la presente temporada, se abrirá una ventana de diez días para decidir si continúa con su actual proyecto o si decide separar su camino definitivamente. “Tendremos diez días para decidir si seguimos juntos o si nos separamos”, afirmó el luso, poniendo una fecha de caducidad a las dudas.

Lo que es seguro es que, en menos de dos semanas tras el pitido final del torneo, el destino de uno de los técnicos más mediáticos de la historia quedará sellado.

Jose Mourinho Y Kylian Mbappé / Anadolu Ampliar

¿Cómo le fue a Mourinho en el Real Madrid?

El paso de José Mourinho por el Real Madrid (2010–2013) dejó una huella intensa y polémica. Rompió la hegemonía del FC Barcelona de Pep Guardiola al conquistar LaLiga 2011-12 con récord de 100 puntos y 121 goles. También ganó una Copa del Rey al propio club catalán. Sin embargo, no logró la UEFA Champions League, cayendo tres veces en semifinales. Su etapa estuvo marcada por tensión interna y conflictos mediáticos, pero devolvió al club a la élite competitiva.