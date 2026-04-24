El Real Madrid tropieza ante el Betis y se aleja del título de LaLiga

El Real Madrid dejó ir una oportunidad de oro en un momento donde ya no había margen para tropezar. El equipo blanco empató 1-1 ante el Real Betis en la jornada 32 de LaLiga, en un partido que parecía encaminado a sostener con ventaja mínima, pero que terminó convertido en otro golpe para sus aspiraciones de campeonato. En un cierre dramático, los verdiblancos rescataron el punto y el conjunto merengue volvió a salir con la sensación de que la liga se le está escapando de las manos.

Real Betis vs Real Madrid / Fran Santiago Ampliar

El arranque parecía ideal para los de Álvaro Arbeloa. Vinícius Júnior abrió el marcador al minuto 17, aprovechando un rebote del portero Álvaro Valles tras una acción en la que también participó Kylian Mbappé. Con esa ventaja, el Madrid parecía tomar el control del partido, pero el desarrollo fue mucho más incómodo de lo que el marcador sugería. Betis reaccionó, empujó con intensidad y generó varias llegadas claras antes del descanso, obligando a Andriy Lunin a convertirse en figura con intervenciones clave ante Antony, Bakambu y otros intentos locales.

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Tras el descanso, el Betis elevó todavía más la presión y convirtió el duelo en un examen constante para el Madrid. El conjunto sevillano acumuló aproximaciones, mientras los blancos intentaban sobrevivir entre pérdidas, transiciones y un partido cada vez más abierto. Incluso cuando Mbappé volvió a aparecer y el Madrid tuvo opciones para matar el encuentro, el equipo nunca transmitió verdadera sensación de control. Para colmo, el delantero francés terminó pidiendo el cambio por molestias y se fue directamente a vestidores, una imagen que resumió el tono de una noche tensa para los visitantes.

Bellerín castiga al final y el golpe sabe a despedida del título

La insistencia del Betis tuvo premio en el tiempo añadido. Ya en el 90’, Héctor Bellerín apareció dentro del área para empujar el balón tras una jugada iniciada por Antony por la banda derecha y firmar el 1-1 definitivo. Fue un empate con sabor a victoria para los locales y con sabor a derrota total para el Madrid, que vuelve a dejar puntos en un tramo en el que necesitaba una recta final casi perfecta para seguir metiendo presión en la pelea por LaLiga.

El contexto vuelve este empate todavía más pesado. Real Madrid llegaba ya con desventaja frente al Barcelona y con muy pocos partidos por delante, incluido un Clásico programado para el 10 de mayo, una cita que ahora parece más una última bala que una verdadera plataforma de remontada. En otras palabras, el empate en Sevilla no solo cuesta dos puntos: puede ser el resultado que termine de confirmar que el título, salvo milagro, ya empezó a irse definitivamente del lado blanco.