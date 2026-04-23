¡Alarma en el Barça y España! El parte médico de Lamine Yamal confirma el peor de los diagnósticos / Alex Caparros

Este jueves, el Barcelona emitió un comunicado oficial tras la lesión sufrida por Lamine Yamal en un partido de LaLiga contra el Celta de Vigo, en el que informó que el jugador padece una lesión de grado dos en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Esta situación lo obligará a perderse lo que resta de la temporada con el club, aunque también señalaron que se espera su recuperación a tiempo para disputar la próxima Copa del Mundo con la selección española.

Barcelona vs Celta de Vigo / Alex Caparros Ampliar

Al tratarse de una lesión de Lamine Yamal, las especulaciones no tardaron en aparecer. El tiempo estimado de recuperación es de seis y ocho semanas; sin embargo, algunos especialistas advierten que podría no llegar en plenitud a la justa mundialista. Varios médicos recomiendan una recuperación completa, ya que este tipo de lesiones musculares conlleva un alto riesgo de recaída. En caso de no cuidarse adecuadamente, Yamal podría resentirse durante el torneo, lo que representaría un duro golpe tanto para él como para la selección de España.

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El joven futbolista se había convertido en un elemento de total confianza para Luis de la Fuente, adueñándose de la banda derecha. En 23 partidos, registró seis goles y once asistencias, participando directamente en 17 anotaciones. Además, el Mundial 2026 marcaría su primera participación en una justa de este nivel con la selección mayor.

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL]



Les examens réalisés sur Lamine Yamal ont confirmé une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il suivra un traitement conservateur et manquera la fin de saison. Il est prévu qu'il soit disponible pour la Coupe du monde. pic.twitter.com/YEq4q1MUZF — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 23, 2026

Cabe recordar que Yamal ya había presentado problemas físicos a lo largo de la temporada. A finales de febrero, sufrió una pubalgia que lo dejó fuera de varios encuentros. A pesar de ello, mantenía un rendimiento sobresaliente, con un promedio cercano a un gol o una asistencia por partido.