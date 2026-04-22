Lamine Yamal enciende las alarmas tras salir lesionado ante el Celta de Vigo

La preocupación se instaló en el entorno del FC Barcelona luego de que su joven estrella, Lamine Yamal, encendiera las alarmas tras lesionarse en pleno partido ante el Celta de Vigo. El extremo no solo marcó, sino que lo hizo en una acción que terminó generando más incertidumbre que celebración.

Lamine Yamal lesionado / Eric Alonso Ampliar

El futbolista, una de las grandes irrupciones del fútbol europeo, protagonizó una escena tan impactante como preocupante en el duelo correspondiente a LaLiga, dejando en vilo tanto al club como a la selección española de cara a los próximos compromisos, incluido el Mundial de 2026.

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Gol, lesión y silencio: así fue la acción que preocupa al Barça

El momento clave llegó cuando Lamine Yamal ejecutó un penalti que él mismo había provocado. El joven delantero convirtió el gol, pero inmediatamente después se fue al suelo con visibles gestos de dolor, sin siquiera celebrar la anotación.

La escena generó tensión inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick. Aunque el jugador logró abandonar el terreno de juego por su propio pie, se marchó directamente al vestuario, lo que incrementó la incertidumbre sobre la gravedad de la lesión.

El cambio fue inmediato, sin esperar al descanso, en una señal clara de que el problema físico no era menor. De momento, el club no ha emitido un parte médico definitivo, pero el contexto ha sido suficiente para encender las alarmas en el entorno blaugrana.

🚨🇪🇸 LAMINE YAMAL OPENS THE SCORING FOR BARCELONA!



Barcelona 1-0 Celta Vigo.pic.twitter.com/lmmxTR1EZ1 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 22, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera Lamine Yamal?

Hasta ahora, no hay diagnóstico oficial sobre la lesión de Lamine Yamal. Sin embargo, el hecho de que la molestia se produjera en el golpeo del penalti apunta a un posible problema muscular o articular en la pierna de apoyo o en la zona de impacto.

La preocupación no es menor si se toma en cuenta el historial reciente del jugador, quien ya ha tenido episodios físicos que lo han marginado temporalmente de la actividad. Además, su rol protagónico tanto en el FC Barcelona como en la selección de España lo convierte en una pieza clave de cara al próximo Mundial.

Diversos reportes señalan que, dependiendo de la gravedad, el extremo podría perderse partidos importantes en el cierre de temporada, e incluso comprometer su presencia en la Copa del Mundo si se trata de una lesión de mayor alcance.

Por ahora, el club catalán mantiene cautela mientras se le realizan estudios médicos. Lo único claro es que el susto ya está dado: la joya del Barça salió lesionada justo después de marcar, y su estado físico será seguido con lupa en los próximos días.