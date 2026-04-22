Serge Gnabry se pierde el Mundial 2026: Gravedad de su lesión y tiempo de baja / NurPhoto

Se dio a conocer la gravedad de la lesión de Serge Gnabry. El futbolista alemán sufrió un desgarro en los aductores del muslo derecho, lo que prácticamente lo deja fuera del Mundial de 2026.

Serge Gnabry / Stuart Franklin - UEFA Ampliar

Gnabry se había consolidado como una pieza importante en el esquema del equipo dirigido por Vincent Kompany. En su más reciente partido de liga no fue convocado debido a molestias físicas, y su última aparición como titular se dio en el duelo ante el Real Madrid en la Champions League, donde su equipo logró avanzar a las semifinales. Sin embargo, la temporada para el alemán ha llegado a su fin.

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Este tipo de lesión implica un periodo de recuperación de entre dos y cuatro meses, por lo que también se perderá las semifinales de la Champions League, así como las de la DFB Pokal, además de la justa mundialista con la selección alemana, sumándose a la lista de bajas importantes para este Mundial.

Serge Gnabry ha disputado únicamente una Copa del Mundo en su carrera. Fue en Qatar 2022, donde registró un gol y una asistencia. Ahora, cuando comenzaba a consolidarse como uno de los referentes de la selección alemana y una pieza clave en el esquema de Julian Nagelsmann, esta lesión representa un duro golpe.

Serge Gnabry se pierde el Mundial 2026 / S. Mellar Ampliar

En la presente temporada con el Bayern, Gnabry disputó 38 partidos, en los que marcó 14 goles y dio 12 asistencias. Con la selección alemana, participó en siete encuentros, registrando tres goles y dos asistencias. Su ausencia representa una baja sensible tanto para su club como para su selección, ya que es un jugador versátil, capaz de aportar tanto en la definición como en la generación de juego ofensivo.