Barcelona vs Getafe: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 32 de LaLiga de España

Este sábado a las 8:15 de la mañana, Getafe recibirá al Barcelona en el Coliseum, un duelo correspondiente a la jornada 33 de la LaLiga española.

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Getafe marcha en la sexta posición con 44 puntos, ha sido una buena temporada para los dirigidos por José Bórdalas, en estos momentos se encuentran peleando por entrar a competencia europea, la última vez que participaron en una fue en la temporada 2019/2020. Es de vital importancia que no se dejen puntos, ya que hay varios equipos en la pelea.

Por su parte, Barcelona es líder del campeonato con 82 unidades, está en sus manos conseguir el título, ya que tienen nueve puntos de ventaja con el Real Madrid, sin embargo este último tramo de temporada lo tendrá que enfrentar sin Lamine Yamal por una lesión que lo dejará fuera por el resto de la campaña, es el jugador con más goles y asistencias del conjunto catalán en este año, una dura baja que tendrá que suplir Hansi Flick.

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Entre semana tuvieron actividad, Getafe perdió 1-0 ante la Real Sociedad, mientras que el Barcelona venció al Celta de Vigo por el mismo marcador. El último encuentro entre estos dos conjuntos fue en la jornada cinco del presente torneo, la victoria fue para los blaugranas 3-0 con un doblete de Ferran Torres y uno de Dani Olmo.

Getafe tratará de hacer pesar la localía y sacar los tres puntos, Barcelona no quiere dar ventaja y buscará acercarse aún más al título, duelo correspondiente a la jornada 33 de LaLiga española que podrás disfrutar por nuestra señal.

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