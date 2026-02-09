¡Espectacular! Así luce el nuevo Cadillac de Checo Pérez que debutó en Bahrein tras el Super Bowl LX

La Fórmula 1 y la afición mexicana se preparan para el regreso del piloto tricolor, Sergio “Checo” Pérez y, a pocas semanas de comenzar la nueva temporada, la escudería Cadillac ha develado el monoplaza con el que debutarán en la máxima categoría del deporte automotriz.

Se revela monoplaza de Checo Pérez Ampliar

Primero, el diseño fue revelado durante el Super Bowl LX, en donde se pudo observar un auto color blanco y negro, un diseño llamativo con el que Cadillac busca identificarse en su andar por la F1.

Después de haber presentado el diseño en el “super domingo”, el lunes 9 de febrero se estrenó en la pista, en una práctica privada en el Circuito Internacional de Bahrein. En esta, estuvieron presentes tanto el mexicano “Checo” Pérez, como su coequipero, Valtteri Bottas.

History in motion. Our 2026 livery. pic.twitter.com/WbaoEpOoDA — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Estas apenas fueron las primeras pruebas del monoplaza de la nueva escudería, que de igual forma tiene programadas sus prácticas de pretemporada en Bahrein del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.

Es así como Cadillac y “Checo” Pérez se preparan para el arranque de la temporada de Fórmula 1 el próximo fin de semana del 5 al 7 de marzo en el Gran Premio de Australia en Melbourne.

TAMBIÉN TE PIEDE INTERESAR: Fórmula 1: ¿Cuándo empieza la temporada y qué cambios traen los nuevos monoplazas?