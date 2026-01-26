Checo Pérez celebra su cumpleaños 36 regresando a la Fórmula 1 con Cadillac y debuta en los tests de Barcelona

Este 26 de enero de 2026, Sergio “Checo” Pérez sopla 36 años, pero el verdadero festejo no está en el pastel: está en el rugido del motor y el asfalto de Barcelona. El piloto mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1 regresa a la máxima categoría del automovilismo mundial con un regalo inolvidable: subirse al volante del nuevo monoplaza de Cadillac, el equipo que debuta en la parrilla como la escudería número 11 y que lo tiene como figura principal junto a Valtteri Bottas.

Checo Pérez probando el Ferrari SF23 / SOPA Images Ampliar

Después de un 2025 complicado, marcado por su salida de Red Bull le permitió recargar energías, reflexionar y volver a enamorarse de las carreras, Checo Pérez inicia la pretemporada 2026 en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Justo en su cumpleaños, el tapatío toma el relevo en pista, prueba el nuevo auto con motor Ferrari y comienza a dar forma a este ambicioso proyecto estadounidense.

El equipo Cadillac no pudo elegir mejor momento para felicitarlo: “Happy Birthday to the one and only, @SChecoPerez”, publicaron en redes, acompañados de fotos donde luce la nueva indumentaria oficial de camisetas negras con detalles en azul, blanco y rojo junto a su compañero Bottas. Es un símbolo perfecto: Checo, renovado, recargado y listo para construir desde cero un equipo que representa el espíritu americano del racing, pero con el corazón mexicano latiendo fuerte.

Checo Pérez con Cadillac / Anadolu Ampliar

Este regreso no es solo personal; es histórico para México. Checo Pérez, con seis victorias en Grandes Premios, más de 280 carreras disputadas y un subcampeonato mundial en 2023, llega con la experiencia de quien ha sido coequipero de leyendas como Max Verstappen. Ahora, en Cadillac, tiene la oportunidad de reivindicarse, demostrar que los problemas de Red Bull no fueron culpa suya y, quién sabe, pelear por más podios y victorias en una era de regulaciones nuevas que prometen equilibrar la parrilla.

Los tests en Barcelona continúan hasta el 30 de enero, seguidos de sesiones clave en Sakhir (Baréin) en febrero. El sueño culminará del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, el arranque oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1. Y, por supuesto, todos los ojos estarán puestos en el Autódromo Hermanos Rodríguez en octubre, donde la Checomanía volverá a rugir más fuerte que nunca.

