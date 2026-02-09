Fórmula 1: ¿Cuándo empieza la temporada y qué cambios traen los nuevos monoplazas?

;

Prepárate para el GP de Australia: Conoce los nuevos monoplazas de Red Bull, Mercedes y Ferrari, y los cambios técnicos que revolucionarán la Fórmula 1 este 2026.

La temporada de la Fórmula 1 comenzará el próximo 6 de marzo en el Gran Premio de Australia. Tanto los pilotos como las escuderías se preparan para el inicio de una nueva campaña con muchos cambios en el panorama.

Poco a poco, equipos como Red Bull, Mercedes, Ferrari y Alpine, entre otros, han presentado sus nuevos monoplazas. En el exterior hay modificaciones notables: el modelo es más pequeño y liviano, pero los ajustes más importantes están en el interior, con cambios en los motores, el uso de combustible y la evolución del DRS como lo conocíamos.

Estos cambios técnicos son una incógnita; tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelven las nuevas variantes en los autos. Se espera que, a raíz de estos ajustes, podamos ver más espectáculo y dramatismo en las carreras de F1.

Además, se ha liberado la mercancía oficial de la mayoría de las escuderías, algo que ilusiona a los aficionados. Se ha vuelto una tradición para los seguidores de la máxima categoría tener la merch de su piloto favorito.

Para finalizar, las prácticas libres se llevarán a cabo en estas semanas, sirviendo para que los equipos ajusten detalles y lleguen de la mejor forma posible al inicio de la temporada de la Fórmula 1.

