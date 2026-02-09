Fórmula 1: ¿Cuándo empieza la temporada y qué cambios traen los nuevos monoplazas?

La temporada de la Fórmula 1 comenzará el próximo 6 de marzo en el Gran Premio de Australia. Tanto los pilotos como las escuderías se preparan para el inicio de una nueva campaña con muchos cambios en el panorama.

GP de Australia / Peter Fox Ampliar

Poco a poco, equipos como Red Bull, Mercedes, Ferrari y Alpine, entre otros, han presentado sus nuevos monoplazas. En el exterior hay modificaciones notables: el modelo es más pequeño y liviano, pero los ajustes más importantes están en el interior, con cambios en los motores, el uso de combustible y la evolución del DRS como lo conocíamos.

Estos cambios técnicos son una incógnita; tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelven las nuevas variantes en los autos. Se espera que, a raíz de estos ajustes, podamos ver más espectáculo y dramatismo en las carreras de F1.

Además, se ha liberado la mercancía oficial de la mayoría de las escuderías, algo que ilusiona a los aficionados. Se ha vuelto una tradición para los seguidores de la máxima categoría tener la merch de su piloto favorito.

The wear is worth the wait.



Dropping 02.05.26 📦 pic.twitter.com/BJ1sVOohwh — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 3, 2026

Para finalizar, las prácticas libres se llevarán a cabo en estas semanas, sirviendo para que los equipos ajusten detalles y lleguen de la mejor forma posible al inicio de la temporada de la Fórmula 1.

