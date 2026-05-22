América vs Washington Spirit EN VIVO: horario y dónde ver la Final de la Concacaf W Champions Cup 2026
Las Águilas femenil buscaran otro título en sus vitrinas en una final más vs Washington Spirit.
Club América Femenil y Washington Spirit disputarán este sábado 23 de mayo la Final de la Concacaf W Champions Cup 2026 en el Estadio Hidalgo. Las Águilas llegan con la posibilidad de conquistar un doblete histórico apenas días después de coronarse en la Liga MX Femenil.
Tanto Club América Femenil como Washington Spirit llegan invictos a la gran final después de firmar una destacada actuación desde la fase de grupos. Las Águilas avanzaron al partido por el título tras golear 4-1 a NJ/NY Gotham FC, vigente campeón del torneo, mientras que Washington Spirit superó 1-0 a Pachuca Femenil en semifinales. El rendimiento mostrado por ambos clubes anticipa una final intensa y disputada, con dos equipos que han demostrado solidez, contundencia y nivel suficiente para pelear por el trono de la Concacaf.
América busca un doblete histórico en 2026
El Club América Femenil atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Después de conquistar su tercer campeonato de Liga MX Femenil, ahora intentará convertirse en campeón de la Concacaf por primera vez.
La escuadra azulcrema llega motivada tras eliminar a Gotham FC en semifinales, resultado que confirmó el crecimiento competitivo de los clubes mexicanos frente a equipos de la NWSL.
El conjunto dirigido por Ángel Villacampa ha mostrado solidez defensiva, intensidad ofensiva y una plantilla con experiencia internacional.
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¿Cómo llega Washington Spirit a la final?
Washington Spirit buscará impedir el festejo americanista y sumar otro título internacional para Estados Unidos. El club estadounidense cuenta con futbolistas de experiencia en selección nacional y mantiene un estilo dinámico, físico y vertical que suele complicar a los equipos mexicanos.
Además, Washington llega con el objetivo de recuperar protagonismo internacional y reafirmar el dominio de la NWSL en la región.
¿Qué representa este torneo para América Femenil?
La Concacaf W Champions Cup se ha convertido en el torneo más importante a nivel de clubes en la región y representa una oportunidad clave para medir el nivel del fútbol femenil mexicano frente a la élite de Norteamérica.
Para América, levantar el trofeo significaría:
- Su primer título internacional femenil
- Confirmar el crecimiento del proyecto azulcrema
- Consolidarse como potencia regional
- Completar un doblete histórico en 2026
Además, el torneo ofrece prestigio internacional y fortalece el posicionamiento de Liga MX Femenil a nivel continental.
Lo que sigue después de la Final
El campeón de la Concacaf W Champions Cup 2026 cerrará el semestre como el mejor club femenil de la región. América busca extender su dominio tras conquistar la Liga MX Femenil, mientras Washington Spirit intentará devolver el título a la NWSL.
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Todo se definirá este sábado en Pachuca, con un trofeo histórico en juego y la oportunidad de marcar una nueva era en el fútbol femenil de la Concacaf.
América vs Washington Spirit: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
FECHA: sábado 23 de Mayo
HORA: 19:30 horas (tiempo del centro de México)
ESTADIO: Hidalgo
TV: ESPN 2, Disney+ Premium