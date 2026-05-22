América vs Washington Spirit EN VIVO: horario y dónde ver la Final de la Concacaf W Champions Cup 2026

Club América Femenil y Washington Spirit disputarán este sábado 23 de mayo la Final de la Concacaf W Champions Cup 2026 en el Estadio Hidalgo. Las Águilas llegan con la posibilidad de conquistar un doblete histórico apenas días después de coronarse en la Liga MX Femenil.

Listas para la FINAL de la @ConcacafW 🦅👑 pic.twitter.com/8InEdo9s80 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 22, 2026

Tanto Club América Femenil como Washington Spirit llegan invictos a la gran final después de firmar una destacada actuación desde la fase de grupos. Las Águilas avanzaron al partido por el título tras golear 4-1 a NJ/NY Gotham FC, vigente campeón del torneo, mientras que Washington Spirit superó 1-0 a Pachuca Femenil en semifinales. El rendimiento mostrado por ambos clubes anticipa una final intensa y disputada, con dos equipos que han demostrado solidez, contundencia y nivel suficiente para pelear por el trono de la Concacaf.

América busca un doblete histórico en 2026

El Club América Femenil atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Después de conquistar su tercer campeonato de Liga MX Femenil, ahora intentará convertirse en campeón de la Concacaf por primera vez.

¡¡SOMOS AM3RICA FEMENIL!! 🦅

¡¡SOMOS LAS ÁGUILAS!! 💙💛

¡¡SOMOS SUPER POD3ROSAS!! 🏆🏆🏆

¡¡SOMOS CAMP3ONAS DEL CL26!! 🔥 pic.twitter.com/yEMf3LjuTJ — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026

La escuadra azulcrema llega motivada tras eliminar a Gotham FC en semifinales, resultado que confirmó el crecimiento competitivo de los clubes mexicanos frente a equipos de la NWSL.

El conjunto dirigido por Ángel Villacampa ha mostrado solidez defensiva, intensidad ofensiva y una plantilla con experiencia internacional.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul vs Pumas Final Clausura 2026: protesta ante Comisión Disciplinaria contra Efraín Juárez

¿Cómo llega Washington Spirit a la final?

Washington Spirit buscará impedir el festejo americanista y sumar otro título internacional para Estados Unidos. El club estadounidense cuenta con futbolistas de experiencia en selección nacional y mantiene un estilo dinámico, físico y vertical que suele complicar a los equipos mexicanos.

Intensity you can feel.



A little more than 24 hours to go! 🔜💪 pic.twitter.com/uIqr7y0vlu — Washington Spirit (@WashSpirit) May 22, 2026

Además, Washington llega con el objetivo de recuperar protagonismo internacional y reafirmar el dominio de la NWSL en la región.

¿Qué representa este torneo para América Femenil?

La Concacaf W Champions Cup se ha convertido en el torneo más importante a nivel de clubes en la región y representa una oportunidad clave para medir el nivel del fútbol femenil mexicano frente a la élite de Norteamérica.

Para América, levantar el trofeo significaría:

Su primer título internacional femenil

Confirmar el crecimiento del proyecto azulcrema

Consolidarse como potencia regional

Completar un doblete histórico en 2026

Llegó la Gran Final: 🇲🇽 América vs Spirit 🇺🇸



¿Quién se coronará en la W Champions Cup? 👑💫 pic.twitter.com/GPz5dDI1A8 — Concacaf W (@ConcacafW) May 22, 2026

Además, el torneo ofrece prestigio internacional y fortalece el posicionamiento de Liga MX Femenil a nivel continental.

Lo que sigue después de la Final

El campeón de la Concacaf W Champions Cup 2026 cerrará el semestre como el mejor club femenil de la región. América busca extender su dominio tras conquistar la Liga MX Femenil, mientras Washington Spirit intentará devolver el título a la NWSL.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Matías Almeyda es nuevo DT de Monterrey: Rayados lo hace oficial para el Apertura 2026

Todo se definirá este sábado en Pachuca, con un trofeo histórico en juego y la oportunidad de marcar una nueva era en el fútbol femenil de la Concacaf.

América vs Washington Spirit: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: sábado 23 de Mayo

HORA: 19:30 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Hidalgo

TV: ESPN 2, Disney+ Premium